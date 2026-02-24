$43.300.02
Ексклюзив
16:08 • 424 перегляди
Лікар-вірусолог пояснила, що насправді впливає на поширення грипу та ГРВІ
15:23 • 2932 перегляди
Лідери G7 зробили заяву до роковин вторгнення рф - підтвердили підтримку України та зусиль Трампа щодо мирного процесу
14:55 • 6748 перегляди
Зеленський призначив нового головного перемовника щодо вступу до ЄС
14:05 • 7944 перегляди
Рада дозволила підвищувати зарплати працівникам позашкільної освіти
Ексклюзив
12:55 • 15322 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
12:04 • 11966 перегляди
Генштаб підтвердив ураження МТЗ "Рубікону" та інших об'єктів окупантів, у тому числі за допомогою ATACMS
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 28156 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
24 лютого, 08:57 • 20678 перегляди
Україна готова діяти конструктивно на тлі спору щодо "Дружби" з Угорщиною, є реалістичні рішення - голова МЗС
24 лютого, 08:32 • 18795 перегляди
Європейські лідери надіслали меседжі підтримки Україні у річницю вторгнення рф - що у заявахPhoto
Ексклюзив
24 лютого, 07:45 • 18215 перегляди
"Він помер у мене на руках у російському полоні" - чотири роки великої війни, що змінила мільйони життів Photo
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

росія знову прорахувалася, розраховуючи на крах України – МЗС

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Заступниця міністра закордонних справ України Мар'яна Беца заявила, що рф не досягне успіху у своїх імперських планах. Україна входить у п'ятий рік повномасштабної війни, зазнаючи інтенсивних атак, але продовжує опір.

росія знову прорахувалася, розраховуючи на крах України – МЗС

Україна входить у п’ятий рік повномасштабної війни та тринадцятий рік російської агресії, яка зруйнувала мир у Європі й підірвала базові принципи міжнародного права. Попри дипломатичні зусилля та переговори, москва не демонструє готовності припинити війну і продовжує масовані удари по українських містах та цивільному населенню. Про це під час засідання Генеральної Асамблеї ООН заявила заступниця міністра закордонних справ України Мар’яна Беца, передає УНН.

Деталі

За словами Беци, нинішній момент є історично визначальним не лише для України, а й для всієї системи міжнародної безпеки.

Сьогодні ця Асамблея збирається у момент глибокого історичного значення для України. Ми входимо у п’ятий рік повномасштабного вторгнення росії та у тринадцятий рік її неспровокованої, невиправданої агресії, яка вже призвела до тимчасової окупації Криму, Севастополя та частин Донецької і Луганської областей

– сказала Беца.

Вона наголосила, що жодна країна в новітній історії не зазнавала нападу такої інтенсивності, масштабу і тривалості.

Жодна держава у сучасній історії не переживала атаки такої сили, масштабу, величини та тривалості

– зазначила заступниця міністра.

За її словами, війна росії зруйнувала мир не лише в Україні, а й завдала удару по самому ядру Статуту ООН і міжнародного права.

російська війна агресії зруйнувала мир у Європі та у світі й вдарила по самих основах Статуту ООН, принципах суверенітету, територіальної цілісності та незастосування сили

– заявила вона.

Беца підкреслила, що агресія росії має імперський і неоколоніальний характер, а кремль прагне поділити світ на сфери впливу.

Ця війна є імперською та неоколоніальною за своєю суттю. Те, чого хоче кремль, – це поділити світ на сфери впливу і зробити Україну сателітом. росія в цьому не досягне успіху

– сказала дипломатка.

За її словами, Україна продовжує опір і не залишається сам на сам із агресором.

Водночас заступниця міністра наголосила, що попри міжнародні зусилля росія не демонструє жодної реальної готовності зупинити війну.

Незважаючи на зусилля, очолювані Сполученими Штатами та підтримані Європою, росія не показує жодної справжньої волі припинити цю агресію

– заявила Беца.

Як приклад вона навела масштаби атак лише за один тиждень лютого, заявивши, що з 8 по 15 лютого 2026 року, росія випустила по Україні близько 1300 ударних дронів, понад 1200 керованих авіабомб і 50 ракет, більшість з яких були балістичними.

Беца підсумувала, що Україна продовжує боротьбу не лише за власну свободу, а й за збереження міжнародного порядку, у якому агресія не може залишатися безкарною.

Нагадаємо, що Австралія та Нова Зеландія оголосили про нові пакети санкцій та додаткову фінансову допомогу Києву. Це сталося у четверту річницю повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Андрій Тимощенков

