росія знову прорахувалася, розраховуючи на крах України – МЗС

Україна входить у п’ятий рік повномасштабної війни та тринадцятий рік російської агресії, яка зруйнувала мир у Європі й підірвала базові принципи міжнародного права. Попри дипломатичні зусилля та переговори, москва не демонструє готовності припинити війну і продовжує масовані удари по українських містах та цивільному населенню. Про це під час засідання Генеральної Асамблеї ООН заявила заступниця міністра закордонних справ України Мар’яна Беца, передає УНН.

Деталі

За словами Беци, нинішній момент є історично визначальним не лише для України, а й для всієї системи міжнародної безпеки.

Сьогодні ця Асамблея збирається у момент глибокого історичного значення для України. Ми входимо у п’ятий рік повномасштабного вторгнення росії та у тринадцятий рік її неспровокованої, невиправданої агресії, яка вже призвела до тимчасової окупації Криму, Севастополя та частин Донецької і Луганської областей – сказала Беца.

Вона наголосила, що жодна країна в новітній історії не зазнавала нападу такої інтенсивності, масштабу і тривалості.

Жодна держава у сучасній історії не переживала атаки такої сили, масштабу, величини та тривалості – зазначила заступниця міністра.

За її словами, війна росії зруйнувала мир не лише в Україні, а й завдала удару по самому ядру Статуту ООН і міжнародного права.

російська війна агресії зруйнувала мир у Європі та у світі й вдарила по самих основах Статуту ООН, принципах суверенітету, територіальної цілісності та незастосування сили – заявила вона.

Беца підкреслила, що агресія росії має імперський і неоколоніальний характер, а кремль прагне поділити світ на сфери впливу.

Ця війна є імперською та неоколоніальною за своєю суттю. Те, чого хоче кремль, – це поділити світ на сфери впливу і зробити Україну сателітом. росія в цьому не досягне успіху – сказала дипломатка.

За її словами, Україна продовжує опір і не залишається сам на сам із агресором.

Водночас заступниця міністра наголосила, що попри міжнародні зусилля росія не демонструє жодної реальної готовності зупинити війну.

Незважаючи на зусилля, очолювані Сполученими Штатами та підтримані Європою, росія не показує жодної справжньої волі припинити цю агресію – заявила Беца.

Як приклад вона навела масштаби атак лише за один тиждень лютого, заявивши, що з 8 по 15 лютого 2026 року, росія випустила по Україні близько 1300 ударних дронів, понад 1200 керованих авіабомб і 50 ракет, більшість з яких були балістичними.

Беца підсумувала, що Україна продовжує боротьбу не лише за власну свободу, а й за збереження міжнародного порядку, у якому агресія не може залишатися безкарною.

Нагадаємо, що Австралія та Нова Зеландія оголосили про нові пакети санкцій та додаткову фінансову допомогу Києву. Це сталося у четверту річницю повномасштабного вторгнення росії в Україну.