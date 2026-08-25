Беца Мар'яна Олександрівна

У Києві завершився четвертий день Наради послів із фокусом на ветеранів, діаспору та протидію дезінформації

У Києві завершився четвертий день Наради послів, де обговорили гуманітарну політику, підтримку ветеранів та співпрацю з діаспорою. Окрему увагу приділили протидії російській дезінформації через новий посібник та тренінги.