Беца Мар'яна Олександрівна
У Києві завершився четвертий день Наради послів, де обговорили гуманітарну політику, підтримку ветеранів та співпрацю з діаспорою. Окрему увагу приділили протидії російській дезінформації через новий посібник та тренінги.
В. о. міністра закордонних справ Андрій Сибіга зустрівся з делегацією представників 23 країн ОБСЄ. Він наголосив на необхідності звільнення українських співробітників СММ ОБСЄ, яких росія утримує з 2022 року.
В. о. прем'єра Болгарії Андрей Гюров прибув до столиці з ключовими міністрами. Заплановані зустрічі з Володимиром Зеленським та іншими посадовцями.
Заступниця міністра закордонних справ України Мар'яна Беца заявила, що рф не досягне успіху у своїх імперських планах. Україна входить у п'ятий рік повномасштабної війни, зазнаючи інтенсивних атак, але продовжує опір.