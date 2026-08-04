россия отказалась от участия в мужском Кубке мира по волейболу-2027
Киев • УНН
россия официально отказалась от участия в мужском Кубке мира по волейболу 2027 года, который пройдет в Польше. Решение по женскому турниру еще не принято, но россияне сыграют в Лиге наций.
россия не сыграет на мужском Кубке мира по волейболу 2027 года. В ФИВБ заявили, что российская федерация официально сообщила об отказе от участия в турнире. Об этом говорится на сайте Международной федерации волейбола (FIVB), пишет УНН.
Детали
Отмечается, что Кубок мира-2027 по волейболу среди мужчин пройдет без россии. Что касается женщин - решения пока нет
Мужской Кубок мира-2027 пройдет в Польше - организаторы сообщали, что возвращение россиян к соревнованиям создает огромные проблемы и нет решения, как их допускать к турниру. Теперь же ФИВБ сообщила, что россия отказалась от участия в мужском Кубке мира.
Что касается женского Кубка мира – консультации с организаторами еще продолжаются. Кубок мира-2027 по волейболу среди женщин пройдет в США и Канаде.
Также сообщается, что россия сыграет в Лиге наций по волейболу в следующем сезоне - как среди мужчин, так и среди женщин. Об этом официально объявила Международная федерация волейбола.
Ради участия россиян Лигу наций в следующем сезоне расширят до 19 участников - только на один соревновательный год. Это гарантирует, что на турнир попадут Словения (среди женщин) и Финляндия (у мужчин), которые отобрались по спортивному принципу.
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