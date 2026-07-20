Украина впервые в истории вышла в плей-офф волейбольной Лиги наций
Киев • УНН
Украинская команда выиграла 7 матчей из 12 и заняла седьмое место. В заключительном матче первого этапа она победила Германию со счетом 3:1.
Мужская сборная Украины впервые в истории вышла в плей-офф волейбольной Лиги наций, сообщила Федерация волейбола Украины в понедельник, пишет УНН.
Мужская сборная Украины впервые в истории сыграет в плей-офф Лиги наций! Наша команда выиграла 7 матчей из 12 и закрепилась на седьмом месте после того, как действующие олимпийские чемпионы французы переиграли наших прямых конкурентов болгар
В заключительном матче первого этапа украинская команда победила немцев: Украина - Германия - 3:1 (25:23, 20:25, 25:22, 26:24).
Синица, Плотницкий (11), Щуров (7), Тупчий, Ковалёв (5), Семенюк (12), Пампушко (л) - старт; Щитков (1), Тонконог (21), Янчук (13), Кисилюк, Е. Бойко (л). Тренер - Рауль Лосано.
Торви (4), Бургграф (1), Бранд (17), Бреме (12), Бёме (17), Рейхерт (13), Гравен (л) - старт; Циммерманн, Рёрс (1), Петер (2), Крик, Мовинкель (2), Кон. Тренер - Массимо Ботти.
Блоки - 11:4; эйсы - 7:8
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