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Женская сборная Украины по волейболу проиграла Японии в Лиге наций

Киев • УНН

 • 938 просмотра

Украина уступила Японии со счетом 3:1 в третьем туре Лиги наций. Сейчас наша сборная занимает 14-е место и готовится к матчу против Франции.

Женская сборная Украины по волейболу проиграла Японии в Лиге наций

Женская национальная сборная Украины по волейболу уступила сборной Японии (3:1) в Лиге наций. Об этом сообщает Федерация волейбола Украины, передает УНН.

Детали

"1-я игровая неделя. Не "диагональная" ночь для сборной Украины. В ожесточенном противостоянии с японками нашим девушкам солидно не хватило точности и мощности в атаках", - говорится в сообщении.

Так, счет встречи - 3:1 в пользу сборной Японии (20:25, 25:16, 16:25, 20:25).

Сегодня, 6 июня, у сборной Украины будет выходной, а 7 июня в 18:00 она начнет свой заключительный матч в рамках 1-й игровой недели Лиги наций против команды Франции.

На данный момент Украина после трех туров занимает 14 место в турнирной таблице с двумя очками.

Напомним

Женская национальная сборная Украины по волейболу впервые в истории триумфовала в матче Лиги наций. В своем втором поединке на турнире украинские спортсменки в напряженной борьбе обыграли сборную Германии со счетом 3:2.

Павел Башинский

Спорт
Франция
Германия
Япония
Украина