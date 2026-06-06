Женская сборная Украины по волейболу проиграла Японии в Лиге наций
Киев • УНН
Украина уступила Японии со счетом 3:1 в третьем туре Лиги наций. Сейчас наша сборная занимает 14-е место и готовится к матчу против Франции.
Женская национальная сборная Украины по волейболу уступила сборной Японии (3:1) в Лиге наций. Об этом сообщает Федерация волейбола Украины, передает УНН.
Детали
"1-я игровая неделя. Не "диагональная" ночь для сборной Украины. В ожесточенном противостоянии с японками нашим девушкам солидно не хватило точности и мощности в атаках", - говорится в сообщении.
Так, счет встречи - 3:1 в пользу сборной Японии (20:25, 25:16, 16:25, 20:25).
Сегодня, 6 июня, у сборной Украины будет выходной, а 7 июня в 18:00 она начнет свой заключительный матч в рамках 1-й игровой недели Лиги наций против команды Франции.
На данный момент Украина после трех туров занимает 14 место в турнирной таблице с двумя очками.
Напомним
Женская национальная сборная Украины по волейболу впервые в истории триумфовала в матче Лиги наций. В своем втором поединке на турнире украинские спортсменки в напряженной борьбе обыграли сборную Германии со счетом 3:2.