Один из последних ледников Словении исчезнет через несколько дней из-за потепления
Киев • УНН
Ледник Триглав, который исследуют с 1946 года, сократился до нескольких участков льда. Причина — потепление и раннее таяние снега.
Ледник Триглав в Словении, который ученые исследуют с 1946 года, сократился до нескольких участков льда и может полностью исчезнуть уже в ближайшие дни. Исследователи связывают это с изменением климата и необычно ранним таянием снега. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
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Триглавский ледник годами привлекал лыжников летом и на протяжении многих поколений почитался как символ альпийского наследия Словении.
Ученые наблюдают за ледником Триглав с 1946 года, когда он занимал около 14 гектаров. В последние годы он фактически перестал быть ледником в полном смысле этого слова, то есть новый лед в нем больше не образовывался.
"Все свидетельствует о том, что последние остатки льда буквально исчезнут в ближайшие дни", — сказал Миха Павшек из Географического института имени Антона Мелика при Исследовательском центре Словенской академии наук и искусств.
По мере усиления изменения климата прошлой зимой ледник получил меньше снега, чем обычно, а снежный покров растаял необычно рано. Из-за этого остатки льда дольше оставались под воздействием летней жары.
"Даже защищенное от ветра и затененное место больше не может спасти остатки этих настоящих ледников", — сказал Павшек.
По всей Европе, которая нагревается быстрее любого другого континента, ледники сокращаются.
Павшек отметил, что исчезновение ледников в соседней Австрии в конечном итоге может привести к уменьшению водных потоков в бассейнах рек Драва и Мура, которые являются важными источниками орошения в Словении.
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