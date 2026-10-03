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Ледники исчезают прямо на глазах — учёные предупредили о «катастрофических десятилетиях» для Альп

Киев • УНН

 • 448 просмотра

За 8 месяцев 2026 года ледники Швейцарии потеряли 6,5% массы. К концу века они могут почти исчезнуть без сокращения выбросов.

Ледники исчезают прямо на глазах — учёные предупредили о «катастрофических десятилетиях» для Альп

Швейцарские ледники за последние 5 лет потеряли почти пятую часть своей массы, а к концу века могут практически исчезнуть. О стремительных изменениях в Альпах со ссылкой на новый отчет сообщает LRT, пишет УНН.

Подробности

Только за первые 8 месяцев 2026 года швейцарские ледники потеряли 6,5% своей массы. По оценкам ученых, растаяло более 2 трлн литров воды — более чем в 4 раза больше, чем швейцарские домохозяйства потребляют пресной воды в течение года.

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Толщина льда только за этот год в некоторых районах сократилась на 2,5–4 метра. Исследователи подчеркивают, что масштабы изменений, которые еще несколько лет назад казались сценарием будущего климата, стали реальностью.

"Мы живем в новом мире"

Этот год, я бы сказал, был катастрофическим. Других слов нет. Но 2022 год уже был катастрофическим, и я убежден, что в следующие десятилетия нас ждут еще более катастрофические годы

— заявил директор Швейцарской программы мониторинга ледников Маттиас Хусс.

Ученые фиксируют не только таяние ледников, но и их разрушение изнутри. В ледяной массе образуются полости, из-за которых ледники быстрее разрушаются и могут обрушиваться, создавая опасность для окружающих районов.

При нынешнем развитии событий ледники Швейцарии могут почти полностью исчезнуть к концу XXI века. В то же время, по оценкам исследователей, жесткие меры по сокращению выбросов и противодействию изменению климата еще могут сохранить около 30–40% ледников.

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Степан Гафтко

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