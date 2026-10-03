Льодовики зникають просто на очах – вчені попередили про "катастрофічні десятиліття" для Альп

Швейцарські льодовики за останні 5 років втратили майже п'яту частину своєї маси, а до кінця століття можуть практично зникнути. Про стрімкі зміни в Альпах із посиланням на новий звіт повідомляє LRT, пише УНН.

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Лише за перші 8 місяців 2026 року швейцарські льодовики втратили 6,5% своєї маси. За оцінками вчених, розтануло понад 2 трлн літрів води – більш ніж у 4 рази більше, ніж швейцарські домогосподарства споживають прісної води протягом року.

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Товщина льоду лише за цей рік у деяких районах скоротилася на 2,5-4 метри. Дослідники наголошують, що масштаби змін, які ще кілька років тому здавалися майбутнім кліматичним сценарієм, стали реальністю.

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Цей рік, я б сказав, був катастрофічним. Інших слів немає. Але 2022 рік уже був катастрофічним, і я переконаний, що в наступні десятиліття нас чекають ще більш катастрофічні роки – заявив директор Швейцарської програми моніторингу льодовиків Маттіас Хусс.

Вчені фіксують не лише танення льодовиків, а й їхнє руйнування зсередини. У льодовій масі утворюються порожнини, через які льодовики швидше руйнуються та можуть обвалюватися, створюючи небезпеку для навколишніх районів.

За нинішнього розвитку подій льодовики Швейцарії можуть майже повністю зникнути до кінця XXI століття. Водночас, за оцінками дослідників, жорсткі заходи зі скорочення викидів та протидії зміні клімату ще можуть зберегти близько 30-40% льодовиків.

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