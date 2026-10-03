Льодовики зникають просто на очах – вчені попередили про "катастрофічні десятиліття" для Альп

$44.830.1550.700.02
ukenru
00:18 • 1270 перегляди
рф залякує Європу погрозами через калінінград, щоб посіяти паніку і послабити підтримку України – Кубілюс
23:38 • 3960 перегляди
Міжнародна космічна станція може отримати Нобелівську премію миру, серед претендентів є і українці – AP
22:56 • 7824 перегляди
"Те, що обіцяють Україні, – брехня": прем'єр Албанії висловився про вступ до ЄС
22:18 • 9526 перегляди
Саудівська Аравія готує масштабний наступ на хуситів із залученням понад 100 тисяч військових
21:57 • 10234 перегляди
Після російських ударів Київ накривають дим і сажа: повітря стає небезпечним для містян – BILD
20:57 • 11766 перегляди
Адміністрація Трампа вирішила продовжити захист для близько 101 тисячі українців у США – ЗМІ
20:14 • 12577 перегляди
Українські військові "відмінусували" на Покровському напрямку 35 окупантів та знищили 170 дронів - Генштаб
19:35 • 13734 перегляди
Американсько-український інвестфонд уклав першу угоду у сфері "важливих мінералів" - ЗМІ
19:16 • 9478 перегляди
У МЗС України не отримували від іноземних посольств повідомлень про плани залишати Київ - Тихий
18:45 • 12312 перегляди
ЄС може відкрити для України ще два переговорні кластери 13 жовтня - журналіст
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+6°
2м/с
74%
760мм
Популярнi новини
росія ще раз вдарила по Південному мосту в Києві, є влучання - мерVideo2 жовтня, 14:58 • 14088 перегляди
Zara потрапила у скандал через дитячий костюм на Гелловін, який нагадує робу в'язнів концтаборівPhoto2 жовтня, 15:10 • 18893 перегляди
SKYLERR сказала "так" Євгену Проніну і показала фото із заручинVideo2 жовтня, 18:09 • 12603 перегляди
У Нідерландах та Бельгії одна з мереж призупинила продаж розумних окулярів Meta - чого побоюються19:56 • 10563 перегляди
Хлопець Джипсі Роуз Бланшар помер у свій 34-й день народження21:05 • 6512 перегляди
Публікації
Відкати через благодійні фонди: БЕБ розслідує оборудку на закупівлі медобладнання, в якій фігурує НМУ ім.Богомольця 2 жовтня, 12:36 • 32499 перегляди
Україна готується відновити польоти, але вітчизняні авіакомпанії можуть не дочекатися2 жовтня, 10:40 • 38929 перегляди
Топ-10 комедій на вихідні: фільми, які допоможуть відпочити й посміятисяPhoto2 жовтня, 08:07 • 53417 перегляди
Суд продовжив запобіжні заходи лікарям Odrex, яких обвинувачують у медичній недбалості2 жовтня, 07:15 • 45484 перегляди
Міжнародний день кави: історія свята, походження напою та поява кави в Україні1 жовтня, 14:54 • 69078 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Емманюель Макрон
Джорджа Мелоні
Еді Рама
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Іран
Дніпро (місто)
Реклама
УНН Lite
Рубі Роуз розповіла, як у 15 років її звинуватили у вбивстві 4-річної дитини00:06 • 672 перегляди
Майкл Дуглас після 40 років заперечень зізнався у таємному романі з Кетлін ТернерPhoto23:06 • 2402 перегляди
Ілон Маск раптово розійшовся з матір'ю чотирьох своїх дітей після понад 5 років стосунків22:05 • 4468 перегляди
Хлопець Джипсі Роуз Бланшар помер у свій 34-й день народження21:05 • 6636 перегляди
У Нідерландах та Бельгії одна з мереж призупинила продаж розумних окулярів Meta - чого побоюються19:56 • 10629 перегляди
Актуальне
Bild
Опалення
The Guardian
Фільм
Мі-8

Льодовики зникають просто на очах – вчені попередили про "катастрофічні десятиліття" для Альп

Київ • УНН

 • 14 перегляди

За 8 місяців 2026 року льодовики Швейцарії втратили 6,5% маси. До кінця століття вони можуть майже зникнути без скорочення викидів.

Льодовики зникають просто на очах – вчені попередили про "катастрофічні десятиліття" для Альп

Швейцарські льодовики за останні 5 років втратили майже п'яту частину своєї маси, а до кінця століття можуть практично зникнути. Про стрімкі зміни в Альпах із посиланням на новий звіт повідомляє LRT, пише УНН.

Деталі

Лише за перші 8 місяців 2026 року швейцарські льодовики втратили 6,5% своєї маси. За оцінками вчених, розтануло понад 2 трлн літрів води – більш ніж у 4 рази більше, ніж швейцарські домогосподарства споживають прісної води протягом року.

Зміни клімату "женуть" тропічних тварин на північ - ще один вид помітили в незвичайному місці23.09.26, 11:16 • 7191 перегляд

Товщина льоду лише за цей рік у деяких районах скоротилася на 2,5-4 метри. Дослідники наголошують, що масштаби змін, які ще кілька років тому здавалися майбутнім кліматичним сценарієм, стали реальністю.

"Ми живемо в новому світі"

Цей рік, я б сказав, був катастрофічним. Інших слів немає. Але 2022 рік уже був катастрофічним, і я переконаний, що в наступні десятиліття нас чекають ще більш катастрофічні роки

– заявив директор Швейцарської програми моніторингу льодовиків Маттіас Хусс.

Вчені фіксують не лише танення льодовиків, а й їхнє руйнування зсередини. У льодовій масі утворюються порожнини, через які льодовики швидше руйнуються та можуть обвалюватися, створюючи небезпеку для навколишніх районів.

За нинішнього розвитку подій льодовики Швейцарії можуть майже повністю зникнути до кінця XXI століття. Водночас, за оцінками дослідників, жорсткі заходи зі скорочення викидів та протидії зміні клімату ще можуть зберегти близько 30-40% льодовиків.

В Антарктиді зафіксували третій найнижчий рівень морського льоду в історії спостережень30.09.26, 10:36 • 4582 перегляди

Степан Гафтко

СвітПогода та довкілля
Чемпіонат світу з футболу 2026
Швейцарія