Изменения климата "гонят" тропических животных на север - еще один вид заметили в необычном месте

Тропическая морская черепаха отложила яйца на пляже Южной Калифорнии, и это первый случай в истории, когда такое произошло на западном побережье США. Учёные говорят, что это последний признак потепления океанских вод. Об этом сообщает The New York Times, передаёт УНН.

Детали

Речь идёт об оливковой морской черепахе Ридли — самом маленьком виде морских черепах, находящемся под угрозой исчезновения. Обычно эти животные обитают в тропических и субтропических водах у побережья Мексики и Индии. Калифорния расположена севернее.

По информации издания, 16 сентября черепаха выкопала нору на пляже возле Сил-Бич и отложила яйца, а ещё через три дня животное снова заметили в нескольких километрах к югу, возле пирса Хантингтон, и оно вновь откладывало яйца. Учёные не знают, была ли это та же самая черепаха.

Видео: The New York Times

"Во вторник учёные заявили, что появление черепахи является признаком того, что ожидает Калифорнию. Воды у западного побережья нагреваются уже много лет и привлекают виды, привыкшие к более тёплому климату, такие как ярко окрашенные тропические морские слизни и кальмары Гумбольдта. В этом году эта тенденция усилилась из-за сильного Эль-Ниньо — периодического климатического явления, характеризующегося более высокими температурами в Тихом океане", — пишет издание.

В настоящее время за гнездом будут наблюдать в течение инкубационного периода, который может длиться около двух месяцев, а яйца будут защищать специальными ограждениями.

Напомним

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