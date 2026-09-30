В Антарктике зафиксировали третий по величине минимум уровня морского льда за всю историю наблюдений

Зимняя площадь морского льда в Антарктике достигла одного из самых низких уровней за весь период спутниковых наблюдений. Показатель примерно на миллион квадратных километров меньше долгосрочного среднего максимума. Об этом сообщает издание The Guardian, передает УНН.

Ученые подтвердили, что зимний морской лед в Антарктике достиг третьего самого низкого уровня за всю историю наблюдений, что на миллион квадратных километров — или почти 400 000 квадратных миль — меньше долгосрочного среднего показателя.

Согласно имеющимся данным, спутники наблюдают за морским льдом Антарктики с 1979 года, однако нынешний максимум примерно на миллион квадратных километров меньше долгосрочного среднего показателя

Подтверждение пика означало, что за последние четыре года наблюдались самые низкие за всю историю показатели морского льда на континенте — жизненно важного компонента климата планеты и критически важного для морской жизни. Доктор Уолт Мейер, старший научный сотрудник Национального центра данных о снеге и льде при Университете Колорадо, сказал, что центр воздержался от объявления максимума, поскольку на этом этапе цикла морского льда на континенте существует "большая потенциальная изменчивость.

В то же время площадь морского льда в Антарктике ежегодно существенно меняется. Летом она сокращается до менее чем 2 миллионов квадратных километров, зимой увеличивается, а в сентябре может превышать 17 миллионов квадратных километров.

Кроме того, по информации издания, в последние годы ученые фиксировали рекордно низкие показатели как зимой, так и летом. Ученые связывают это с возможным влиянием глобального потепления

Это уже не единичное событие. Морской лед больше не покрывает такую же площадь океана, как раньше. Мы наблюдаем одну зиму с низкой температурой за другой, и это свидетельствует о том, что морской лед ведет себя иначе, потому что мы потеплели наш климат. Это не проблема будущего. Это проблема настоящего