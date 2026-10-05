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Один із останніх льодовиків Словенії зникне за кілька днів через потепління

Київ • УНН

 • 780 перегляди

Льодовик Триглав, який досліджують із 1946 року, скоротився до кількох ділянок льоду. Причина — потепління та раннє танення снігу.

Один із останніх льодовиків Словенії зникне за кілька днів через потепління

Льодовик Триглав у Словенії, який науковці досліджують із 1946 року, скоротився до кількох ділянок льоду та може повністю зникнути вже протягом найближчих днів. Дослідники пов’язують це зі зміною клімату та незвично раннім таненням снігу. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Триглавський льодовик роками приваблював лижників улітку і протягом багатьох поколінь шанувався як символ альпійської спадщини Словенії.

Науковці спостерігають за льодовиком Триглав із 1946 року, коли він займав близько 14 гектарів. Останніми роками він фактично перестав бути льодовиком у повному розумінні цього слова, тобто новий лід у ньому більше не утворювався.

"Усе свідчить про те, що найостанніші залишки льоду буквально зникнуть протягом найближчих днів", — сказав Міха Павшек з Географічного інституту імені Антона Меліка при Дослідницькому центрі Словенської академії наук і мистецтв.

У міру посилення зміни клімату минулої зими льодовик отримав менше снігу, ніж зазвичай, а сніговий покрив розтанув незвично рано. Через це залишки льоду довше залишалися під впливом літньої спеки.

"Навіть захищене від вітру та затінене місце більше не може врятувати залишки цих справжніх льодовиків", — сказав Павшек.

По всій Європі, яка нагрівається швидше за будь-який інший континент, льодовики скорочуються.

Павшек зазначив, що зникнення льодовиків у сусідній Австрії зрештою може призвести до зменшення водних потоків у басейнах річок Драва та Мура, які є важливими джерелами зрошення у Словенії.

Льодовики зникають просто на очах – вчені попередили про "катастрофічні десятиліття" для Альп03.10.26, 03:37 • 5041 перегляд

Ольга Розгон

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Reuters
Австрія
Словенія
Європа