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Обсудили от совместных проектов до безопасности: Зеленский провел ряд встреч с лидерами шести стран

Киев • УНН

 • 852 просмотра

Президент Украины встретился с лидерами Молдовы, Румынии, Сербии, Албании, Хорватии и Словении. Стороны обсудили сотрудничество и усиление давления на россию.

Обсудили от совместных проектов до безопасности: Зеленский провел ряд встреч с лидерами шести стран

Президент Украины Владимир Зеленский в Киеве провёл двусторонние встречи с лидерами шести стран, принявших участие в саммите Украина – Юго-Восточная Европа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт главы государства.  

Стороны обсудили развитие сотрудничества, совместные проекты и усиление международного давления на россию.

Детали

Зеленский встретился с президентами Молдовы, Румынии, Сербии и Албании, а также с премьер-министрами Хорватии и Словении.

В ходе переговоров речь шла о двусторонних отношениях, возможностях для их дальнейшего развития, международном сотрудничестве и ситуации в сфере безопасности.

Президент подчеркнул, что Украина ценит поддержку государств Юго-Восточной Европы и заинтересована в укреплении партнёрства с каждым из них.

"Вместе мы можем сделать многое для большей общей безопасности и развития. Фактически со всеми странами региона есть перспективные проекты", – заявил Зеленский.

Он поблагодарил Молдову, Румынию, Сербию, Албанию, Хорватию и Словению за солидарность с Украиной.

Глава государства также обратил внимание, что саммит Украина – Юго-Восточная Европа уже во второй раз проходит на украинской территории. По его словам, важно, что иностранные лидеры лично приезжают в Украину и могут увидеть последствия российской агрессии.

"Обязательно должны дальше давить на агрессора, чтобы эти удары против жизни прекратились и был достойный мир", – резюмировал Зеленский.  

Напомним

В День Украинской Государственности в Киев прибыли лидеры и высокопоставленные лица Молдовы, Румынии, Словении, Хорватии, Албании, Сербии и других стран для участия в саммите "Украина – Юго-Восточная Европа". 

Александра Василенко

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