Зеленский на саммите Украина-Юго-Восточная Европа призвал поддержать 21-й пакет санкций против рф
Киев • УНН
На саммите Украина – Юго-Восточная Европа президент призвал усилить координацию и санкции. Лидеры региона подтвердили поддержку Украины и ее евроинтеграции.
Президент Владимир Зеленский на саммите Украина – Юго-Восточная Европа призвал страны Европы усилить координацию и совместно противодействовать попыткам россии дестабилизировать ситуацию, а также поддержать 21-й пакет санкций. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт президента Украины.
В мероприятии приняли участие лидеры ЕС и стран региона. Зеленский поблагодарил партнеров за поддержку и подчеркнул важность сотрудничества в сфере безопасности.
"Украина уже вносит вклад в общую безопасность", – отметил он.
Президент подчеркнул необходимость усиления санкций против России и борьбы с ее влиянием.
"Сейчас на рассмотрении 21-й пакет санкций. Прошу поддержать этот пакет. Не позволяйте россии обходить санкции. Мы должны сосредоточиться в первую очередь на том, чтобы ударить по источникам финансирования путина и по российскому экспорту энергоресурсов. Именно деньги питают амбиции путина. Мир станет ближе, когда давление максимально сократит доходы россии", – сказал Владимир Зеленский.
"Работа продолжается" - глава дипломатии ЕС не назвала сроков принятия 21-го пакета санкций против рф13.07.26, 18:39 • 3088 просмотров
Лидеры Албании, Сербии, Хорватии, Молдовы и других стран подтвердили поддержку Украины, ее евроинтеграции и готовность к сотрудничеству в сфере безопасности и восстановления.
Саммит состоялся в пятый раз, следующий планируют провести в Словении в 2027 году.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидерами Молдовы, Румынии, Сербии, Албании, Хорватии и Словении. Стороны обсудили сотрудничество и усиление давления на Россию.