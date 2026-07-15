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Зеленский на саммите Украина-Юго-Восточная Европа призвал поддержать 21-й пакет санкций против рф

Киев • УНН

 • 1572 просмотра

На саммите Украина – Юго-Восточная Европа президент призвал усилить координацию и санкции. Лидеры региона подтвердили поддержку Украины и ее евроинтеграции.

Зеленский на саммите Украина-Юго-Восточная Европа призвал поддержать 21-й пакет санкций против рф

Президент Владимир Зеленский на саммите Украина – Юго-Восточная Европа призвал страны Европы усилить координацию и совместно противодействовать попыткам россии дестабилизировать ситуацию, а также поддержать 21-й пакет санкций. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт президента Украины.

В мероприятии приняли участие лидеры ЕС и стран региона. Зеленский поблагодарил партнеров за поддержку и подчеркнул важность сотрудничества в сфере безопасности.

"Украина уже вносит вклад в общую безопасность", – отметил он.

Президент подчеркнул необходимость усиления санкций против России и борьбы с ее влиянием.

"Сейчас на рассмотрении 21-й пакет санкций. Прошу поддержать этот пакет. Не позволяйте россии обходить санкции. Мы должны сосредоточиться в первую очередь на том, чтобы ударить по источникам финансирования путина и по российскому экспорту энергоресурсов. Именно деньги питают амбиции путина. Мир станет ближе, когда давление максимально сократит доходы россии", – сказал Владимир Зеленский.

"Работа продолжается" - глава дипломатии ЕС не назвала сроков принятия 21-го пакета санкций против рф13.07.26, 18:39 • 3088 просмотров

Лидеры Албании, Сербии, Хорватии, Молдовы и других стран подтвердили поддержку Украины, ее евроинтеграции и готовность к сотрудничеству в сфере безопасности и восстановления.

Саммит состоялся в пятый раз, следующий планируют провести в Словении в 2027 году.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидерами Молдовы, Румынии, Сербии, Албании, Хорватии и Словении. Стороны обсудили сотрудничество и усиление давления на Россию.

Александра Василенко

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