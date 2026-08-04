Украина одержала шесть процессуальных побед в международных судах и арбитражах за полгода

Украина одержала шесть процессуальных побед в международных судебных и арбитражных разбирательствах за первое полугодие 2026 года. Решения по делам открывают, в частности, возможность взыскания в пользу Министерства обороны Украины около 4,6 млн евро. Об этом сообщает Минюст, пишет УНН.

В течение первого полугодия этого года Министерство юстиции Украины обеспечило шесть процессуальных побед в международных судебных и арбитражных разбирательствах говорится в сообщении.

В частности, в двух инвестиционных спорах, рассматриваемых Международным центром по урегулированию инвестиционных споров (ICSID), арбитражные трибуналы поддержали позицию Украины относительно отсутствия оснований для применения временных обеспечительных мер.

Ещё одним весомым результатом стали два окончательных судебных решения по делу по иску Министерства обороны Украины к компании "IZOP-K D.O.O.". Верховный суд Республики Словения оставил в силе решение о признании и разрешении на исполнение решений Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП Украины.

Это открывает возможность взыскания в пользу Министерства обороны Украины около 4,6 млн евро - добавили в Минюсте.

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