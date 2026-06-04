В Минюсте назвали главные признаки инвестиционного мошенничества в интернете
Киев • УНН
Мошенники создают фейковые биржи для выманивания денег под видом прибыли. Минюст назвал признаки афер и призвал проверять лицензии у посредников.
Мошенники массово создают фейковые криптобиржи и брокерские сервисы с профессиональным дизайном для выманивания денег под видом "гарантированной прибыли". В Министерстве юстиции Украины назвали главные признаки инвестиционных афер и рассказали, как распознать поддельные платформы и защитить свои сбережения, пишет УНН.
Инвестиции с "гарантированной прибылью", пассивный доход за несколько дней и "персональный финансовый аналитик" — именно так часто начинаются истории инвестиционного мошенничества
Мошенники создают фейковые платформы, которые выглядят как настоящие криптобиржи, брокерские сервисы или инвестиционные фонды.
Они могут иметь:
- профессиональный дизайн;
- личный кабинет;
- графики прибыли;
- онлайн-поддержку;
- «менеджера», сопровождающего инвестиции.
Но никаких инвестиций на самом деле не происходит.
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Признаки, которые должны насторожить:
- обещают «гарантированную» прибыль 1–3% ежедневно;
- нет лицензий или информации о компании;
- просят перевести деньги на карту физического лица;
- настаивают инвестировать «прямо сейчас»;
- предлагают привлекать других людей;
- требуют оплатить «налог», «комиссию» или «верификацию» для вывода средств;
- просят установить программу удаленного доступа.
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