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Европейские лидеры прибыли в Киев на саммит Украина - Юго-Восточная Европа

Киев • УНН

 • 10431 просмотра

В День Украинской Государственности в Киев прибыли лидеры и высокопоставленные лица Молдовы, Румынии, Словении, Хорватии, Албании, Сербии и других стран для участия в саммите "Украина – Юго-Восточная Европа".

Европейские лидеры прибыли в Киев на саммит Украина - Юго-Восточная Европа

В День Украинской Государственности в Киев, помимо президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, сегодня также прибыл ряд европейских лидеров, о чем сообщили в СМИ их стран, пишет УНН.

Детали

По данным молдавского NewsMaker, президент Молдовы Майя Санду 15 июля отправилась с официальным визитом в Киев по приглашению Президента Украины Владимира Зеленского.

Румынское Digi24 пишет, что президент Румынии Никушор Дан в среду прибыл в столицу Украины и в Киеве примет участие в саммите Украина – Юго-Восточная Европа, где он подтвердит обязательства Румынии продолжать оказывать помощь Украине и вносить вклад в укрепление безопасности и устойчивости Черноморского региона и Юго-Восточной Европы.

Как отмечает словенское 24ur.com, премьер-министр Словении Янез Янша также прибыл в Киев, где ожидается саммит. Он, по плану, также встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Молдовы Майей Санду.

По данным хорватского HRT, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович прибыл в Киев на саммит Юго-Восточная Европа – Украина. Он обсудит дальнейшую поддержку Украины.

Как пишет албанское Albanian Post, президент Республики Албания Байрам Бегай прибыл в Киев в эту среду для участия в саммите "Украина – Юго-Восточная Европа", где собрались лидеры Европейского Союза и стран региона. 

От Болгарии министр иностранных дел Велислава Петрова сегодня с официальным визитом находится в Киеве, указывает болгарское Actualno.com.

Сообщается, что также прибыли министр иностранных дел Северной Македонии Никола Димитров, вице-премьер-министр по иностранным и европейским делам Черногории Филип Иванович.

Сербское Srpski kompas указывает, что президент Сербии Александар Вучич прибыл в Киев, где сегодня примет участие в саммите Юго-Восточная Европа-Украина.  

В саммите принимают участие президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен и высокопоставленные лица из Албании, Молдовы, Румынии, Хорватии, Словении, Северной Македонии, Болгарии, Черногории, Турции и Греции.

Это уже пятый такой саммит.

Фон дер Ляйен прибыла в Киев с 11-м визитом во время войны15.07.26, 09:00 • 2708 просмотров

Юлия Шрамко

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