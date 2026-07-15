Фон дер Ляйен прибыла в Киев с 11-м визитом во время войны
Киев • УНН
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев с 11-м визитом. Она объявит о новых инициативах по интеграции оборонной промышленности.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев, о чем сообщила в среду в соцсетях, пишет УНН.
Только что прибыла в Киев с моим 11-м визитом в Украину в военное время. Это особенный момент
По ее словам, "Украина приобрела мощный военный импульс. Ситуация меняется".
Я объявлю о новых инициативах по интеграции нашей оборонной промышленности. Чтобы мы могли производить больше и быстрее. Мы также обсудим вступление и подготовку к этой зиме
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