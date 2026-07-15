Фон дер Ляйен прибыла в Киев с 11-м визитом во время войны

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев, о чем сообщила в среду в соцсетях, пишет УНН.

Только что прибыла в Киев с моим 11-м визитом в Украину в военное время. Это особенный момент - сообщила глава Еврокомиссии фон дер Ляйен.

По ее словам, "Украина приобрела мощный военный импульс. Ситуация меняется".

Я объявлю о новых инициативах по интеграции нашей оборонной промышленности. Чтобы мы могли производить больше и быстрее. Мы также обсудим вступление и подготовку к этой зиме - назвала она темы переговоров.

В Киеве 15 июля частично ограничат движение и парковку из-за визита иностранных делегаций