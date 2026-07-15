Фон дер Ляйен прибыла в Киев с 11-м визитом во время войны

$44.880.2151.200.14
ukenru
14 июля, 21:01 • 15067 просмотра
Сборная Испании победила Францию и стала первым финалистом ЧМ-2026Photo
Эксклюзив
14 июля, 14:07 • 59975 просмотра
FREYJA как новое измерение безопасности Украины и Европы: что изменит Антибаллистическая коалицияPhotoVideo
14 июля, 13:43 • 47107 просмотра
В Украине аграрии во всех областях начали жатвуPhoto
14 июля, 12:36 • 52322 просмотра
Рада проголосовала за отставку Свириденко: чем глава Кабмина запомнилась украинцам
14 июля, 12:05 • 34846 просмотра
Экс-командира 155-й бригады Лучанова отправили под стражу на два месяца
14 июля, 10:24 • 32563 просмотра
Суд над экс-комбригом Лучановым - фигурант не признает себя виновным в убийстве гражданскихPhotoVideo
14 июля, 09:45 • 31839 просмотра
Рада продлила военное положение - это уже 20-е такое голосование
Эксклюзив
14 июля, 08:59 • 27962 просмотра
С какими патологиями все чаще сталкиваются беременные и как их предотвратить
14 июля, 08:13 • 24880 просмотра
МИД подтвердил ранение двух украинцев в результате иранских ударов по танкерам
14 июля, 07:30 • 24908 просмотра
ЕС открывает еще один переговорный кластер по вступлению Украины
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+25°
2м/с
70%
746мм
Популярные новости
Количество раненых в Сумах после удара РФ возросло до семи, двое в тяжелом состоянии14 июля, 22:05 • 11021 просмотра
Враг нанес комбинированный удар по Изюму в Харьковской области, есть пострадавшие и разрушенияPhotoVideo14 июля, 23:12 • 14355 просмотра
Цены на нефть выросли до месячного максимума после ударов США по Ирану15 июля, 00:19 • 14370 просмотра
"В стране никого не останется": Трамп пригрозил Ирану уничтожением в случае отказа от мирного соглашения15 июля, 01:27 • 6778 просмотра
За сутки 14 июля российские войска потеряли почти полторы тысячи солдат и более 2 тысяч БПЛА04:15 • 15270 просмотра
публикации
Как правильно хранить арбуз, чтобы ягода дольше оставалась свежей и безопасной14 июля, 19:28 • 21951 просмотра
FREYJA как новое измерение безопасности Украины и Европы: что изменит Антибаллистическая коалицияPhotoVideo
Эксклюзив
14 июля, 14:07 • 59980 просмотра
Рада проголосовала за отставку Свириденко: чем глава Кабмина запомнилась украинцам14 июля, 12:36 • 52325 просмотра
"Юридический нонсенс": почему БЭБ не должно было открывать уголовные дела против авиакомпаний из-за трактовки лизинга самолетов как роялтиPhoto14 июля, 12:31 • 32964 просмотра
Как перенести данные с iPhone на Android: пошаговая инструкция13 июля, 13:43 • 70393 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Олег Кипер
Урсула фон дер Ляйен
Сергей Лысак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Одесса
Черниговская область
Реклама
УНН Lite
Spotify обновил Release Radar для улучшения музыкальных рекомендаций11 июля, 20:10 • 104568 просмотра
Как ухаживать за петуниями, чтобы они цвели все лето: полив, подкормка, обрезка и защитаPhoto11 июля, 05:25 • 141771 просмотра
Какие продукты стоит покупать летом10 июля, 13:30 • 138702 просмотра
Льняное масло: польза, вред, противопоказания10 июля, 12:50 • 123262 просмотра
Шлем Сенны с победных гонок Формулы-1 продан за $670 000Photo9 июля, 05:37 • 203381 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Instagram
ТикТок
YouTube
Кх-59

Фон дер Ляйен прибыла в Киев с 11-м визитом во время войны

Киев • УНН

 • 1842 просмотра

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев с 11-м визитом. Она объявит о новых инициативах по интеграции оборонной промышленности.

Фон дер Ляйен прибыла в Киев с 11-м визитом во время войны

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев, о чем сообщила в среду в соцсетях, пишет УНН.

Только что прибыла в Киев с моим 11-м визитом в Украину в военное время. Это особенный момент

- сообщила глава Еврокомиссии фон дер Ляйен.

По ее словам, "Украина приобрела мощный военный импульс. Ситуация меняется".

Я объявлю о новых инициативах по интеграции нашей оборонной промышленности. Чтобы мы могли производить больше и быстрее. Мы также обсудим вступление и подготовку к этой зиме

- назвала она темы переговоров.

В Киеве 15 июля частично ограничат движение и парковку из-за визита иностранных делегаций14.07.2026, 20:42 • 4870 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Военное положение
Война в Украине
Европейская комиссия
Урсула фон дер Ляйен
Украина
Киев