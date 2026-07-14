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В Киеве 15 июля частично ограничат движение и парковку из-за визита иностранных делегаций

Киев • УНН

 • 1572 просмотра

В среду, 15 июля, в центральной части Киева введут временные ограничения дорожного движения из-за охранных мероприятий. Ограничения будут действовать на нескольких улицах в Печерском, Подольском, Соломенском и Шевченковском районах.

В Киеве 15 июля частично ограничат движение и парковку из-за визита иностранных делегаций

В среду, 15 июля, в Киеве частично ограничат движение и парковку транспорта в центральной части города. Об этом передает УНН со ссылкой на Управление государственной охраны и Официальный портал Киева. 

15 июля, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральной части города

- сообщили в УГО.

В УГО просят учесть указанную информацию при передвижении.

Также на Официальном портале Киева указывается, что в связи с проведением 15 июля торжественных мероприятий ко Дню Украинской Государственности на некоторых участках улиц в Печерском, Подольском, Соломенском и Шевченковском районах с сегодняшнего дня ограничено движение и парковка транспорта. 

В частности, запрещено движение транспорта, кроме общественного, с 18:00 14 июля до 21:00 15 июля – на ул. Игоревской от ул. Петра Сагайдачного до ул. Набережно-Крещатицкой. 

Также 15 июля с 5:00 до 13:00: 

  • ул. Большой Житомирской от ул. Владимирской до ул. Михайловской;
    • ул. Михайловской от ул. Большой Житомирской до Михайловского переулка;
      • ул. Трехсвятительской; 
        • Владимирским проездом; 
          • ул. Малой Житомирской от Михайловского переулка до Владимирского проезда; 
            • ул. Аллы Тарасовой от Михайловского переулка до Владимирского проезда.

              С 5:00 до 21:00 15 июля запрещено движение на ул. Вокзальной от Вокзальной площади до ул. Павла Скоропадского. С 18:00 до 20:00 15 июля запрещено движение на ул. Цитадельной от ул. Лейпцигской до ул. Ивана Мазепы; на ул. Ивана Мазепы от аллеи Героев Крут до ул. Добровольческих батальонов.

              Запрещена парковка транспортных средств: 

              • с 18:00 14 июля до 21:00 15 июля – на ул. Вокзальной от Вокзальной площади до ул. Павла Скоропадского;
                • с 6:00 до 20:00 15 июля – на ул. Ивана Мазепы от аллеи Героев Крут до ул. Добровольческих батальонов. 

                  Напомним 

                  Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 15 июля будет находиться с визитом в Киеве. 

                  Антонина Туманова

                  Киев
                  Европейская комиссия
                  Урсула фон дер Ляйен
                  Киев