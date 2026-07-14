В Киеве 15 июля частично ограничат движение и парковку из-за визита иностранных делегаций
Киев • УНН
В среду, 15 июля, в центральной части Киева введут временные ограничения дорожного движения из-за охранных мероприятий. Ограничения будут действовать на нескольких улицах в Печерском, Подольском, Соломенском и Шевченковском районах.
В среду, 15 июля, в Киеве частично ограничат движение и парковку транспорта в центральной части города. Об этом передает УНН со ссылкой на Управление государственной охраны и Официальный портал Киева.
15 июля, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральной части города
В УГО просят учесть указанную информацию при передвижении.
Также на Официальном портале Киева указывается, что в связи с проведением 15 июля торжественных мероприятий ко Дню Украинской Государственности на некоторых участках улиц в Печерском, Подольском, Соломенском и Шевченковском районах с сегодняшнего дня ограничено движение и парковка транспорта.
В частности, запрещено движение транспорта, кроме общественного, с 18:00 14 июля до 21:00 15 июля – на ул. Игоревской от ул. Петра Сагайдачного до ул. Набережно-Крещатицкой.
Также 15 июля с 5:00 до 13:00:
- ул. Большой Житомирской от ул. Владимирской до ул. Михайловской;
- ул. Михайловской от ул. Большой Житомирской до Михайловского переулка;
- ул. Трехсвятительской;
- Владимирским проездом;
- ул. Малой Житомирской от Михайловского переулка до Владимирского проезда;
- ул. Аллы Тарасовой от Михайловского переулка до Владимирского проезда.
С 5:00 до 21:00 15 июля запрещено движение на ул. Вокзальной от Вокзальной площади до ул. Павла Скоропадского. С 18:00 до 20:00 15 июля запрещено движение на ул. Цитадельной от ул. Лейпцигской до ул. Ивана Мазепы; на ул. Ивана Мазепы от аллеи Героев Крут до ул. Добровольческих батальонов.
Запрещена парковка транспортных средств:
- с 18:00 14 июля до 21:00 15 июля – на ул. Вокзальной от Вокзальной площади до ул. Павла Скоропадского;
- с 6:00 до 20:00 15 июля – на ул. Ивана Мазепы от аллеи Героев Крут до ул. Добровольческих батальонов.
Напомним
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 15 июля будет находиться с визитом в Киеве.