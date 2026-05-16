Грузия отказалась от участия в создании спецтрибунала для руководства России

Киев • УНН

 • 1762 просмотра

Тбилиси не подписало соглашение о комитете Специального трибунала по агрессии против Украины. Глава МИД Грузии объяснила это дополнительными рисками для страны.

Грузия не присоединилась к соглашению о создании комитета Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины — инициативе, которую 15 мая на заседании Комитета министров Совет Европы в Кишиневе поддержали 36 стран и отдельно Европейский союз, передает УНН со ссылкой на "Новости Грузия".

Детали

Документ стал одним из ключевых шагов к фактическому созданию международного трибунала, который должен рассматривать именно преступление агрессии против Украины со стороны российского руководства.

Среди учреждений, присоединившихся к учредительному соглашению: Австралия, Андорра, Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Исландия, Испания, Ирландия, Италия, Кипр, Коста-Рика, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Молдова, Монако, Нидерланды, Румыния, Сан-Марино, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швеция, Швейцария, Эстония и сама Украина.

"Эти государства сделали решающий шаг к фактическому созданию Специального трибунала и признанию ответственности за агрессию против Украины. Время привлечения России к ответственности за ее агрессию быстро приближается", — заявил генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе.

После завершения национальных процедур страны-участницы должны начать формирование самого трибунала: назначение судей и прокурора, а также утверждение регламента работы суда.

Создание отдельного трибунала обсуждается с прошлого года, так как Международный уголовный суд в Гааге не может преследовать высшее политическое и военное руководство россии по обвинению в агрессии: россия не является участником Римского статута. Новый механизм должен рассматривать не отдельные военные преступления, а сам факт вооруженной агрессии против Украины.

Глава МИД Украины Андрей Сибига после голосования заявил, что "Специальный трибунал стал юридической реальностью", а президент россии владимир путин и другие российские руководители "сегодня получили свой билет в Гаагу".

Добавим

Объясняя позицию Тбилиси, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили заявила, что участие в механизме может создать для страны "дополнительные риски".

"Позиция некоторых государств-членов, включая государства-члены ЕС, в отношении Грузии, безусловно, не дает нам возможности и роскоши принимать решения, которые создавали бы дополнительные риски и угрозы для нашей страны и потенциально могли бы подвергнуть Грузию повышенным рискам или вызовам", — заявила Бочоришвили журналистам.

Министр заявила о необходимости пересмотра отношения к Грузии. По ее словам, от отдельных стран-членов СЕ Тбилиси ожидает более четкой позиции.

"Необходима ясность – какое отношение существует к Грузии и ее позиции, потому что на нас лежит огромная ответственность перед обществом, прежде всего в плане поддержания безопасности, мира и стабильности в стране", — сказала министр.

Заявление прозвучало на фоне заметной активизации контактов между Киевом и Тбилиси. На полях сессии Бочоришвили уже в третий раз с начала мая встретилась с украинским коллегой Андреем Сибигой — при том, что за более чем четыре года полномасштабной войны контактов высокого уровня между Киевом и Тбилиси ранее никогда не было.

По словам Сибиги, министры обсуждали сотрудничество в международных организациях и политическую ситуацию в регионе. Бочоришвили, в свою очередь, говорила о "проблемах в грузино-украинских отношениях", "шагах, предпринятых украинскими властями в последние годы", а также о "позициях, препятствующих нормализации".

Ранее, выступая перед участниками сессии Комитета министров, Бочоришвили обвинила часть западных партнеров в двойных стандартах, лицемерии и избирательном подходе к демократии и свободе слова. Она заявила, что ослабление демократических принципов "под видом демократии" не менее опасно, чем войны, а обвинения Грузии в "пророссийскости" игнорируют тот факт, что 20% территории страны остаются под российской оккупацией.

Антонина Туманова

