В ОП ожидают запуска Спецтрибунала по агрессии РФ уже в следующем году
Киев • УНН
В ОП ожидают запуск Спецтрибунала по агрессии РФ в 2027 году. Создание механизма в Гааге уже поддержали 36 стран и Европейский Союз.
В Офисе Президента ожидают, что Спецтрибунал по агрессии рф против Украины, создание которого поддержали 36 стран и ЕС, начнет свою работу уже в следующем году. Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая в Facebook, передает УНН.
Детали
По ее словам, заключение соглашения о руководящем комитете Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины стало важным этапом в создании отдельного международного механизма ответственности за преступление агрессии против Украины.
"В течение нескольких лет Украина сталкивалась со скепсисом относительно возможности создания такого трибунала. Партнеры указывали на юридические сложности, политическую чувствительность вопроса и наличие различных интересов, которые могли препятствовать запуску механизма", — отметила заместитель руководителя ОП.
В то же время, по ее словам, украинская команда юристов, дипломатов и парламентариев продолжала искать решения даже после сложных раундов переговоров.
"Сегодня мы это сделали — вместе", — заявила Мудрая.
Она подчеркнула, что впервые после Нюрнбергского и Токийского трибуналов создается отдельный механизм ответственности за развязывание агрессивной войны.
"Те, кто ее начал, понесут ответственность. Это уже неизбежно", — отметила она.
Заместитель руководителя ОП добавила, что следующим этапом станет формирование трибунала в Гааге. В частности, речь идет об отборе судей, определении правил работы и начале расследований.
Напомним
Спецтрибунал для рф получил поддержку 36 стран и ЕС. 36 стран и Европейский Союз официально заявили о намерении присоединиться к Расширенному частичному соглашению о его создании.