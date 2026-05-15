Спецтрибунал для РФ получил поддержку 36 стран и ЕС — Генпрокурор Кравченко разъяснил этапы его создания
Киев • УНН
36 стран и ЕС присоединились к соглашению о создании Спецтрибунала в Гааге. Суд сможет заочно судить топ-руководство РФ за преступление агрессии против Украины.
В Совете Европы сегодня 36 стран и ЕС заявили о намерении присоединиться к Расширенному частичному соглашению о создании Спецтрибунала по преступлению агрессии рф против Украины, что является шагом к полноценному запуску его работы, сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, разъяснив вехи на пути создания этого трибунала в Гааге, пишет УНН.
Полноценный запуск работы Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины становится ближе. Сегодня 36 стран и Европейский Союз официально заявили о намерении присоединиться к Расширенному частичному соглашению о его создании
Он указал, что заявления прозвучали во время ежегодной встречи министров иностранных дел Совета Европы в Кишиневе.
"Это свидетельство того, что международные преступления россии против Украины, имеющие конкретные имена и даты, будут иметь и приговоры на уровне высшего военно-политического руководства страны-агрессора", - подчеркнул Кравченко.
Практическая работа, по его словам, началась еще в 2023 году, когда в Евроюсте в Гааге начал действовать Международный центр по преследованию преступления агрессии против Украины (ICPA). Это был первый реальный шаг к созданию Трибунала. "Там уже формируется доказательная база, ведется координация между прокурорами и подготовка материалов для будущего Офиса прокурора Трибунала", - добавил он.
Следующий шаг – юридическое оформление. 25 июня 2025 года Президент Украины и Генеральный секретарь Совета Европы, отметил Генпрокурор, подписали соглашение об учреждении Трибунала. 15 июля 2025 года Верховная Рада его ратифицировала.
Сейчас – широкая международная коалиция. Страны, заявившие о присоединении, должны завершить национальные ратификационные процедуры. После этого Трибунал обретет полномочную международную основу. Нидерланды будут принимать начальный этап его работы – в Гааге, мировой столице международного правосудия
"Дальнейшие действия еще более практические – формирование руководящего комитета, работа подготовительной команды, определение помещения, отбор судей, прокуроров и персонала, утверждение процедур и обеспечение финансирования. Трибунал переходит из плоскости политического решения – в плоскость реального запуска", - подчеркнул Генпрокурор.
Он, по словам Генпрокурора, будет расследовать и судить тех, кто нес личную ответственность за принятие решения об агрессии против Украины. "Должности, иммунитеты, границы – не помеха. Рассмотрение дел возможно заочно", - отметил Генпрокурор.
"Офис Генерального прокурора совместно с правоохранителями документирует и расследует все международные преступления, совершенные россией против Украины. По состоянию на сегодня – их более 256 тысяч. Это более 44 терабайт цифровых доказательств и уже более 1100 подозреваемых", - отметил Кравченко.
Он указал, что "часть этих материалов, в частности доказательства, связанные с планированием, подготовкой и ведением агрессивной войны против Украины, ляжет в основу работы Специального трибунала по преступлению агрессии".
Каждая ракета, попадавшая по городам Украины. Каждая убитая жизнь гражданских. Каждый ребенок, вывезенный из Украины. Все это – материалы для Трибунала. Ни одного забытого. Ни одного безнаказанного. Работаем дальше
Дополнение
15 мая Совет Европы одобрил решение по Спецтрибуналу по преступлению агрессии рф против Украины.
На продолжающейся ежегодной встрече министров иностранных дел 46 стран-членов Совета Европы, как сообщили в СЕ, "36 стран и Европейский Союз выразили свое намерение присоединиться к новому Расширенному частичному соглашению о создании Специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины".