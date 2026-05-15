Спецтрибунал для РФ получил поддержку 36 стран и ЕС — Генпрокурор Кравченко разъяснил этапы его создания

Киев • УНН

 • 174 просмотра

36 стран и ЕС присоединились к соглашению о создании Спецтрибунала в Гааге. Суд сможет заочно судить топ-руководство РФ за преступление агрессии против Украины.

В Совете Европы сегодня 36 стран и ЕС заявили о намерении присоединиться к Расширенному частичному соглашению о создании Спецтрибунала по преступлению агрессии рф против Украины, что является шагом к полноценному запуску его работы, сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, разъяснив вехи на пути создания этого трибунала в Гааге, пишет УНН.

Полноценный запуск работы Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины становится ближе. Сегодня 36 стран и Европейский Союз официально заявили о намерении присоединиться к Расширенному частичному соглашению о его создании

- сообщил Генпрокурор Кравченко.

Он указал, что заявления прозвучали во время ежегодной встречи министров иностранных дел Совета Европы в Кишиневе.

"Это свидетельство того, что международные преступления россии против Украины, имеющие конкретные имена и даты, будут иметь и приговоры на уровне высшего военно-политического руководства страны-агрессора", - подчеркнул Кравченко.

Практическая работа, по его словам, началась еще в 2023 году, когда в Евроюсте в Гааге начал действовать Международный центр по преследованию преступления агрессии против Украины (ICPA). Это был первый реальный шаг к созданию Трибунала. "Там уже формируется доказательная база, ведется координация между прокурорами и подготовка материалов для будущего Офиса прокурора Трибунала", - добавил он.

Следующий шаг – юридическое оформление. 25 июня 2025 года Президент Украины и Генеральный секретарь Совета Европы, отметил Генпрокурор, подписали соглашение об учреждении Трибунала. 15 июля 2025 года Верховная Рада его ратифицировала.

Сейчас – широкая международная коалиция. Страны, заявившие о присоединении, должны завершить национальные ратификационные процедуры. После этого Трибунал обретет полномочную международную основу. Нидерланды будут принимать начальный этап его работы – в Гааге, мировой столице международного правосудия

- указал Кравченко.

"Дальнейшие действия еще более практические – формирование руководящего комитета, работа подготовительной команды, определение помещения, отбор судей, прокуроров и персонала, утверждение процедур и обеспечение финансирования. Трибунал переходит из плоскости политического решения – в плоскость реального запуска", - подчеркнул Генпрокурор.

Он, по словам Генпрокурора, будет расследовать и судить тех, кто нес личную ответственность за принятие решения об агрессии против Украины. "Должности, иммунитеты, границы – не помеха. Рассмотрение дел возможно заочно", - отметил Генпрокурор.

"Офис Генерального прокурора совместно с правоохранителями документирует и расследует все международные преступления, совершенные россией против Украины. По состоянию на сегодня – их более 256 тысяч. Это более 44 терабайт цифровых доказательств и уже более 1100 подозреваемых", - отметил Кравченко.

Он указал, что "часть этих материалов, в частности доказательства, связанные с планированием, подготовкой и ведением агрессивной войны против Украины, ляжет в основу работы Специального трибунала по преступлению агрессии".

Каждая ракета, попадавшая по городам Украины. Каждая убитая жизнь гражданских. Каждый ребенок, вывезенный из Украины. Все это – материалы для Трибунала. Ни одного забытого. Ни одного безнаказанного. Работаем дальше

- подчеркнул Кравченко.

Дополнение

15 мая Совет Европы одобрил решение по Спецтрибуналу по преступлению агрессии рф против Украины.

На продолжающейся ежегодной встрече министров иностранных дел 46 стран-членов Совета Европы, как сообщили в СЕ, "36 стран и Европейский Союз выразили свое намерение присоединиться к новому Расширенному частичному соглашению о создании Специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины".

Юлия Шрамко

