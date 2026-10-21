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Сербия объявила о соглашении по продаже российской доли в NIS венгерской MOL — что это означает

Киев • УНН

 • 812 просмотра

MOL договорилась о покупке российской доли в сербской NIS. Сделка ожидает одобрения антимонопольных органов, а доля Сербии\r\nвырастет до 35%.

Сербия объявила о соглашении по продаже российской доли в NIS венгерской MOL — что это означает

Соглашение о продаже российской доли в сербской нефтяной компании NIS венгерской компании MOL подписано, но еще требует одобрения антимонопольных органов. Об этом заявил министр финансов Сербии Синиша Мали, пишет УНН со ссылкой на HVG.

Детали

Синиша Мали в интервью телеканалу Bloomberg Adria сказал, что российские владельцы и MOL достигли соглашения, а сербское государство заключило акционерное соглашение с венгерской стороной. Венгерский министр ожидает, что заявки на получение лицензии будут поданы в сербские и, насколько ему известно, боснийско-герцеговинские антимонопольные органы в ближайшее время и что смена владельца может быть завершена вскоре после этого.

Синиша Мали подтвердил, что соглашение увеличит долю Сербии в компании. По его словам, было достигнуто письменное соглашение об увеличении доли сербского государства примерно с 30 до 35 процентов. Он добавил, что цель Белграда — превысить одну треть.

Сербский Forbes в начале октября сообщил, что переговоры провалились. По данным издания, российский "газпром" явно не хочет продавать свою долю в сербской государственной нефтяной компании и лишь молчит об этом, чтобы выиграть время на случай, если США снимут свои санкции, что в первую очередь вынудит его продать NIS.

Вскоре после этого начала распространяться информация о том, что американские компании могут претендовать на покупку NIS.

Что означает решение

Приобретя более половины NIS, Mol, как пишет издание, может получить единственный действующий нефтеперерабатывающий завод в Сербии, а также подразделение в Панчево, благодаря которому компания под руководством председателя правления и генерального директора Жолта Хернади получит дополнительные мощности по переработке нефти в объеме 4,8 млн тонн в год — в дополнение к совокупной мощности принадлежащих ей нефтеперерабатывающих заводов в Сазхаломбатте в Венгрии, Братиславе (принадлежащем Slovnaft) в Словакии и Риеке (принадлежащем INA) в Хорватии, которая составляет почти 19 млн тонн в год.

"Что делает эту сделку настоящей бомбой, так это то, что Панчево покрывает 80 процентов рыночного спроса страны, и помимо поставок на собственные автозаправочные станции и станции с логотипом "газпрома", у них закупаются другие крупные потребители", — говорится в публикации.

Как сообщается, в случае достижения соглашения Mol также может стать владельцем нефтехимической компании HIP-Petrohemija, 90% акций которой с 2021 года принадлежат NIS. 

NIS также имеет интересы за пределами Сербии. Компания занимается разведкой нефти и газа в Румынии, Боснии и Герцеговине и Анголе, а также имеет розничные точки продаж в Боснии и Румынии, а также в Болгарии. Это означает более 400 автозаправочных станций в регионе, включая бытовые. Компания также заинтересована в торговле электроэнергией и активно работает на сербском рынке, а также на рынках Боснии, Черногории, Румынии, Словении и Венгрии.

Венгерская MOL подписала предварительное соглашение о покупке сербской NIS у российской "Газпром нефти"19.01.26, 21:52 • 4341 просмотр

Юлия Шрамко

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