Словения подтвердила дальнейшую поддержку Украины и её вступления в ЕС — Стефанчук

Словения продолжит помогать Украине и поддерживать её стремление стать членом Европейского союза. Такие заверения председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук получил во время встречи со спикером Национального собрания Словении Зораном Стевановичем в Риме. Об этом Стефанчук сообщил в соцсети X, пишет УНН.

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Во время переговоров стороны обсудили дальнейшую помощь Украине, последствия российской агрессии и перспективы европейской интеграции. Стефанчук рассказал словенскому коллеге о ежедневных атаках России на украинские города, разрушении жилья и жертвах среди мирного населения.

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Председатель Верховной Рады подчеркнул, что поддержка партнёров особенно важна с учётом цены, которую Украина платит за свою независимость. Он также проинформировал Стевановича о потребностях страны в защите гражданского населения.

Украина и Словения договорились работать над возвращением похищенных детей

Отдельной темой переговоров стало возвращение украинских детей, которых Россия незаконно вывезла из Украины. Стороны договорились продолжать совместные усилия, направленные на их возвращение домой.

Мы также обсудили европейскую интеграцию Украины. Я благодарен за чёткую уверенность в том, что мы можем рассчитывать на поддержку Словении на нашем пути к членству в ЕС – отметил Стефанчук.

Кроме того, представители парламентов договорились работать над организацией взаимных визитов и углублением сотрудничества между Верховной Радой Украины и Национальным собранием Словении.

Стефанчук поблагодарил словенского коллегу за солидарность с украинским народом и готовность продолжать поддержку Украины.

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