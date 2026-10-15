Словенія підтвердила подальшу підтримку України та її вступу до ЄС – Стефанчук
Київ • УНН
Словенія продовжить допомагати Україні й підтримувати її вступ до ЄС. Парламенти домовилися спільно працювати над поверненням викрадених дітей.
Словенія продовжить допомагати Україні та підтримуватиме її прагнення стати членом Європейського Союзу. Такі запевнення голова Верховної Ради Руслан Стефанчук отримав під час зустрічі зі спікером Національних зборів Словенії Зораном Стевановічем у Римі. Про це Стефанчук повідомив у соцмережі X, пише УНН.
Деталі
Під час переговорів сторони обговорили подальшу допомогу Україні, наслідки російської агресії та перспективи європейської інтеграції. Стефанчук розповів словенському колезі про щоденні атаки росії на українські міста, руйнування житла та втрати серед мирного населення.
Президентку Словенії запідозрили у зв'язках з російською розвідкою 22.08.26, 06:49 • 10053 перегляди
Голова Верховної Ради наголосив, що підтримка партнерів особливо важлива з огляду на ціну, яку Україна платить за свою незалежність. Він також поінформував Стевановіча про потреби країни в захисті цивільного населення.
Україна та Словенія домовилися працювати над поверненням викрадених дітей
Окремою темою переговорів стало повернення українських дітей, яких росія незаконно вивезла з України. Сторони домовилися продовжувати спільні зусилля, спрямовані на їхнє повернення додому.
Ми також обговорили європейську інтеграцію України. Я вдячний за чітку впевненість у тому, що ми можемо розраховувати на підтримку Словенії на нашому шляху до членства в ЄС
Крім того, представники парламентів домовилися працювати над організацією взаємних візитів та поглибленням співпраці між Верховною Радою України й Національними зборами Словенії.
Стефанчук подякував словенському колезі за солідарність з українським народом і готовність продовжувати підтримку України.
Понад 50 країн ООН закликали росію до негайного припинення вогню в Україні23.09.26, 18:57 • 10790 переглядiв