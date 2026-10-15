Словенія підтвердила подальшу підтримку України та її вступу до ЄС – Стефанчук

Словенія продовжить допомагати Україні та підтримуватиме її прагнення стати членом Європейського Союзу. Такі запевнення голова Верховної Ради Руслан Стефанчук отримав під час зустрічі зі спікером Національних зборів Словенії Зораном Стевановічем у Римі. Про це Стефанчук повідомив у соцмережі X, пише УНН.

Під час переговорів сторони обговорили подальшу допомогу Україні, наслідки російської агресії та перспективи європейської інтеграції. Стефанчук розповів словенському колезі про щоденні атаки росії на українські міста, руйнування житла та втрати серед мирного населення.

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Голова Верховної Ради наголосив, що підтримка партнерів особливо важлива з огляду на ціну, яку Україна платить за свою незалежність. Він також поінформував Стевановіча про потреби країни в захисті цивільного населення.

Окремою темою переговорів стало повернення українських дітей, яких росія незаконно вивезла з України. Сторони домовилися продовжувати спільні зусилля, спрямовані на їхнє повернення додому.

Ми також обговорили європейську інтеграцію України. Я вдячний за чітку впевненість у тому, що ми можемо розраховувати на підтримку Словенії на нашому шляху до членства в ЄС