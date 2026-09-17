Ирландия во второй раз бойкотирует "Евровидение" из-за участия Израиля и войны в Газе

Ирландия будет бойкотировать "Евровидение" второй год подряд из-за "ужасающих" и продолжающихся убийств в Газе. Об этом сообщил национальный вещатель, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Ирландия была одной из пяти стран — вместе с Исландией, Нидерландами, Испанией и Словенией, — которые отказались от участия в конкурсе в этом году в знак протеста против участия Израиля.

В четверг телерадиокомпания RTÉ объявила, что не будет участвовать в конкурсе 2027 года. Нидерландский вещатель Avrotros объявил о собственном бойкоте в прошлом месяце, назвав "Евровидение" "платформой для раскола".

В своем заявлении ирландский вещатель отметил: "RTÉ считает, что участие Ирландии невозможно оправдать с учетом ужасающих и продолжающихся человеческих потерь в Газе и гуманитарного кризиса там, который продолжает подвергать опасности жизни многих гражданских лиц".

В следующем году "Евровидение" должно пройти в болгарском черноморском городе Бургас после того, как страна впервые одержала победу в мае.

Avrotros заявил, что не будет участвовать, утверждая, что конкурс "больше нельзя считать нейтральным, когда страна-участница вовлечена в масштабный военный конфликт".

Директор "Евровидения" Мартин Грин выразил сожаление, но вместе с тем уважение к решению RTÉ. "Они остаются важной частью нашей семьи, и нам будет их не хватать", — сказал он.

"Эта способность объединять людей лежит в основе того, что делает конкурс таким особенным, и сейчас она еще важнее, в все более сложном и разобщенном мире", — добавил он.

"Все вещатели ежегодно принимают решения относительно участия в конкурсе следующего года. Мы продолжим диалог с RTÉ и надеемся снова приветствовать их на конкурсе в будущем".

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Европейский вещательный союз (ЕВС), который организует мероприятие, дважды пытался отреагировать на обеспокоенность вещателей по поводу участия Израиля.

В прошлом году он ограничил количество голосов, которые один человек мог отдать онлайн или по телефону, на фоне обвинений в том, что Израиль развернул непропорционально масштабную кампанию для получения голосов зрителей.

В прошлом месяце ЕВС объявил, что вещатели больше не будут иметь права принимать песенный конкурс "Евровидение", если их государство вовлечено в "вооруженный конфликт" или находится в "чувствительной геополитической ситуации". В последние годы конкурс "Евровидение" сопровождается протестами как в местах проведения соревнований, так и за их пределами из-за участия Израиля, который выступает на конкурсе с 1973 года.

В 2024 году Европейская комиссия пошла на необычный шаг, раскритиковав решение организаторов запретить зрителям разворачивать флаг ЕС во время гранд-финала в Швеции; это решение назвали "ошеломляющим" и "досадным".

Палестинские власти сообщают, что более 73 000 человек погибли в результате войны Израиля в Газе, начавшейся после того, как боевики под руководством ХАМАС убили 1200 человек во время нападения на юг Израиля в октябре 2023 года.

Соглашение о прекращении огня, заключенное при посредничестве США в прошлом году, предусматривает дальнейшее восстановление территории, однако израильские удары продолжаются. По данным Министерства здравоохранения Газы, 1369 палестинцев погибли и 4627 получили ранения с тех пор, как 11 октября 2025 года вступило в силу хрупкое перемирие.

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