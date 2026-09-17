Ірландія вдруге бойкотує "Євробачення" через участь Ізраїлю та війну в Газі

Ірландія бойкотуватиме "Євробачення" другий рік поспіль через "жахливі" та триваючі вбивства в Газі. Про це повідомив національний мовник, передає УНН із посиланням на The Guardian.

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Ірландія була однією з п’яти країн — разом з Ісландією, Нідерландами, Іспанією та Словенією, — які відмовилися від участі в конкурсі цього року на знак протесту проти участі Ізраїлю.

У четвер телерадіокомпанія RTÉ оголосила, що не братиме участі в конкурсі 2027 року. Нідерландський мовник Avrotros оголосив про власний бойкот минулого місяця, назвавши "Євробачення" "платформою для розколу".

У своїй заяві ірландський мовник зазначив: "RTÉ вважає, що участь Ірландії неможливо виправдати з огляду на жахливі й триваючі людські втрати в Газі та гуманітарну кризу там, яка продовжує наражати на небезпеку життя багатьох цивільних осіб".

Наступного року "Євробачення" має відбутися в болгарському чорноморському місті Бургас після того, як країна вперше здобула перемогу в травні.

Avrotros заявив, що не братиме участі, стверджуючи, що конкурс "більше не можна вважати нейтральним, коли країна-учасниця залучена до масштабного військового конфлікту".

Директор "Євробачення" Мартін Грін висловив жаль, але водночас повагу до рішення RTÉ. "Вони залишаються важливою частиною нашої родини, і нам їх бракуватиме", — сказав він.

"Ця здатність об’єднувати людей лежить в основі того, що робить конкурс таким особливим, і вона є ще важливішою зараз, у дедалі складнішому та роз’єднаному світі", — додав він.

"Усі мовники щороку ухвалюють рішення щодо участі в конкурсі наступного року. Ми продовжуватимемо діалог з RTÉ і сподіваємося знову вітати їх на конкурсі в майбутньому".

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Європейська мовна спілка (ЄМС), яка організовує захід, двічі намагалася відреагувати на занепокоєння мовників щодо участі Ізраїлю.

Минулого року вона обмежила кількість голосів, які одна особа могла віддати онлайн або телефоном, на тлі звинувачень у тому, що Ізраїль розгорнув непропорційно масштабну кампанію для отримання голосів глядачів.

Минулого місяця ЄМС оголосила, що мовники більше не матимуть права приймати пісенний конкурс "Євробачення", якщо їхня держава залучена до "збройного конфлікту" або перебуває в "чутливій геополітичній ситуації". Останніми роками конкурс "Євробачення" супроводжується протестами як у місцях проведення змагань, так і за їхніми межами, через участь Ізраїлю, який виступає на конкурсі з 1973 року.

У 2024 році Європейська комісія вдалася до незвичного кроку, розкритикувавши рішення організаторів заборонити глядачам розгортати прапор ЄС під час гранд-фіналу у Швеції; це рішення назвали "приголомшливим" і "прикрим".

Палестинська влада повідомляє, що понад 73 000 людей загинули внаслідок війни Ізраїлю в Газі, розпочатої після того, як бойовики під проводом ХАМАС убили 1200 людей під час нападу на південь Ізраїлю в жовтні 2023 року.

Угода про припинення вогню, укладена за посередництва США минулого року, передбачає подальшу відбудову території, однак ізраїльські удари тривають. За даними Міністерства охорони здоров’я Гази, 1369 палестинців загинули та 4627 отримали поранення відтоді, як 11 жовтня 2025 року набуло чинності крихке перемир’я.

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