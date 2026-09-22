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Три райони Києва опинились під атакою рф, кількість постраждалих зросла до 8

Київ • УНН

 • 778 перегляди

У Києві через атаку рф постраждали восьмеро людей, трьох госпіталізували. Уражень зазнали Оболонський, Печерський і Дніпровський райони.

Три райони Києва опинились під атакою рф, кількість постраждалих зросла до 8

У результаті атаки рф у Києві кількість постраждалих зросла до 8, трьох з них госпіталізували. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.

Уже 8 постраждалих у столиці. Трьох поранених медики госпіталізували. Іншим надали допомогу амбулаторно або на місці 

- повідомив Кличко.

Деталі

Як повідомив міський голова Києва, під атакою опинилось одразу кілька районів - Оболонський, Печерський та Дніпровський.

В Оболонському районі горить резервуар з пальним, а також є влучання ще за однією адресою, в обʼєкт нежитлової забудови.

Київ під атакою російських дронів: є постраждалий та влучання в резервуари з пальним22.09.26, 18:24 • 1876 переглядiв

Антоніна Туманова

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