Три райони Києва опинились під атакою рф, кількість постраждалих зросла до 8

У результаті атаки рф у Києві кількість постраждалих зросла до 8, трьох з них госпіталізували. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.

Уже 8 постраждалих у столиці. Трьох поранених медики госпіталізували. Іншим надали допомогу амбулаторно або на місці - повідомив Кличко.

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Як повідомив міський голова Києва, під атакою опинилось одразу кілька районів - Оболонський, Печерський та Дніпровський.

В Оболонському районі горить резервуар з пальним, а також є влучання ще за однією адресою, в обʼєкт нежитлової забудови.

Київ під атакою російських дронів: є постраждалий та влучання в резервуари з пальним