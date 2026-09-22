Три района Киева оказались под атакой рф, число пострадавших возросло до 8
Киев • УНН
В Киеве в результате атаки рф пострадали восемь человек, троих госпитализировали. Удары пришлись по Оболонскому, Печерскому и Днепровскому районам.
В результате атаки рф в Киеве число пострадавших возросло до 8, троих из них госпитализировали. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
Уже 8 пострадавших в столице. Троих раненых медики госпитализировали. Остальным оказали помощь амбулаторно или на месте
Детали
Как сообщил мэр Киева, под атакой оказались сразу несколько районов — Оболонский, Печерский и Днепровский.
В Оболонском районе горит резервуар с топливом, а также зафиксировано попадание еще по одному адресу — в объект нежилой застройки.
Киев под атакой российских дронов: есть пострадавший и попадание в резервуары с топливом22.09.26, 18:24 • 3262 просмотра