Три района Киева оказались под атакой рф, число пострадавших возросло до 8

В результате атаки рф в Киеве число пострадавших возросло до 8, троих из них госпитализировали. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

Уже 8 пострадавших в столице. Троих раненых медики госпитализировали. Остальным оказали помощь амбулаторно или на месте - сообщил Кличко.

Детали

Как сообщил мэр Киева, под атакой оказались сразу несколько районов — Оболонский, Печерский и Днепровский.

В Оболонском районе горит резервуар с топливом, а также зафиксировано попадание еще по одному адресу — в объект нежилой застройки.

Киев под атакой российских дронов: есть пострадавший и попадание в резервуары с топливом