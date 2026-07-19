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Французский инженер проехал более 2200 км на велосипеде до Львова и передал письма поддержки Украине

Киев • УНН

 • 1320 просмотра

Антуан Лекуана преодолел 2200 км за 26 дней, посвятив поездку украинскому народу. Он передал письма поддержки от мэров Канн и Грасса мэру Львова.

Французский инженер проехал более 2200 км на велосипеде до Львова и передал письма поддержки Украине

Во Львов на велосипеде прибыл французский инженер Антуан Лекуана, который за 26 дней преодолел более 2200 километров из Франции в Украину. Свое путешествие он посвятил украинскому народу и успешному завершению проекта по обеспечению резервного водоснабжения Национального реабилитационного центра UNBROKEN, передает УНН со ссылкой на Львовский городской совет.

Детали

Во время визита он лично передал городскому голове Львова Андрею Садовому письма поддержки от мэра Канн Давида Лиснара и мэра города Грасс Жерома Вио.

Инициатором путешествия стал сам Антуан Лекуана — инженер в сфере водоснабжения, который в течение двух лет работал над реализацией проекта резервного водоснабжения для центра UNBROKEN в сотрудничестве с французской общественной организацией Aquassistance. За это время он восемь раз посещал Украину, контролируя ход работ, и пообещал себе: если проект удастся успешно завершить, в следующий раз он вернется во Львов уже на велосипеде.

"Для меня было вполне логично материализовать связь между нашими городами. Я хотел не прилететь самолетом и не приехать поездом, а пройти этот путь собственными силами, чтобы мои ноги и колеса велосипеда касались земли и соединили наши общины. А еще я дал себе слово: если нам удастся успешно завершить проект резервного водоснабжения для UNBROKEN, я вернусь в Украину на велосипеде. Проект завершили, так что настало время выполнить обещание", — рассказал Антуан Лекуана.

Свой маршрут он начал в Каннах — городе-побратиме Львова, а также посетил Грасс, откуда он родом. Далее пролегая через Италию, Словению, Венгрию, Словакию и Польшу, он добрался до Львова. В целом путешествие длилось 26 дней. По словам Антуана, самыми большими испытаниями стали аномальная жара во Франции и движение по загруженным автомобильным дорогам.

Французский инженер передал два официальных письма поддержки. Одно — от мэра Грасса Жерома Вио, община которого с начала полномасштабной войны приняла большое количество украинцев, вынужденных покинуть свои дома из-за российской агрессии. Второе — от мэра Канн Давида Лиснара, который также является президентом Ассоциации мэров Франции и много лет поддерживает партнерские отношения со Львовом. В свою очередь мэр Львова подготовил ответ на письма.

Символом этого путешествия станет и велосипед, на котором Антуан Лекуана преодолел более 2200 километров. После завершения визита он передаст его реабилитационному центру UNBROKEN, где двухколесный транспорт будет помогать пациентам оставаться активными после тяжелых травм и возвращаться к привычной жизни.

Антонина Туманова

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