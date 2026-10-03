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17 стран ЕС объединились против сокращения почти €900 млрд расходов на фермеров и регионы

Киев • УНН

 • 308 просмотра

17 стран ЕС требуют сохранить почти €900 млрд на аграрную и региональную политику в бюджете на 2028–2034 годы. Инициативу координируют Италия и Румыния.

17 стран ЕС объединились против сокращения почти €900 млрд расходов на фермеров и регионы

17 стран Европейского Союза выступили против сокращения финансирования сельского хозяйства и региональной политики в следующем семилетнем бюджете ЕС. Инициативу координируют Италия и Румыния, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Совместное письмо подписали Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Эстония, Греция, Венгрия, Италия, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения и Испания.

Они призывают сохранить почти €900 млрд расходов на политику сплочения и Общую сельскохозяйственную политику в будущем бюджете ЕС.

Мы считаем, что общее финансирование Политики сплочения и ОСП должно быть сохранено в следующей многолетней финансовой рамке

— говорится в письме.

В ЕС возник спор из-за будущего бюджета

Позиция 17 государств противоречит требованиям группы из 6 стран во главе с Германией, которые призывают сократить будущий бюджет ЕС на несколько сотен миллиардов евро.

Лидеры ЕС собираются призвать Украину к "интенсификации" реформ - СМИ29.09.26, 17:30 • 20582 просмотра

Еврокомиссия ранее предложила бюджет объемом почти €2 трлн на 2028–2034 годы. Часть средств из сельского хозяйства и региональной поддержки планируют направить на новые приоритеты, в частности оборону и повышение конкурентоспособности.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Румынии Никушор Дан планируют провести неформальную встречу представителей 17 стран во время саммита ЕС 15–16 октября.

Страны также выступают за отсрочку выплат долга, связанного с пандемией COVID-19, которые могут составлять около €25 млрд ежегодно, и против бюджетных скидок для более богатых государств ЕС.

В ЕС идут дискуссии по поводу нового запроса на помощь Украине - есть ли поддержка01.10.26, 09:19 • 27010 просмотров

Степан Гафтко

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