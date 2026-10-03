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The Guardian
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Мі-8

17 країн ЄС об'єдналися проти скорочення майже €900 млрд витрат на фермерів і регіони

Київ • УНН

 • 838 перегляди

17 країн ЄС вимагають зберегти майже €900 млрд на аграрну й регіональну політику у бюджеті 2028–2034 років. Ініціативу координують Італія та Румунія.

17 країн ЄС об'єдналися проти скорочення майже €900 млрд витрат на фермерів і регіони

17 країн Європейського Союзу виступили проти скорочення фінансування сільського господарства та регіональної політики у наступному семирічному бюджеті ЄС. Ініціативу координують Італія та Румунія, повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Спільний лист підписали Болгарія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Естонія, Греція, Угорщина, Італія, Латвія, Литва, Мальта, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія та Іспанія.

Вони закликають зберегти майже €900 млрд витрат на політику згуртованості та Спільну аграрну політику в майбутньому бюджеті ЄС.

Ми вважаємо, що загальне фінансування Політики згуртованості та САП має бути збережено в наступній багаторічній фінансовій рамці

– йдеться у листі.

У ЄС виникла суперечка через майбутній бюджет

Позиція 17 держав суперечить вимогам групи з 6 країн на чолі з Німеччиною, які закликають скоротити майбутній бюджет ЄС на кілька сотень мільярдів євро.

Лідери ЄС збираються закликати Україну до "інтенсифікації" реформ - ЗМІ29.09.26, 17:30 • 20583 перегляди

Єврокомісія раніше запропонувала бюджет обсягом майже €2 трлн на 2028–2034 роки. Частину коштів із сільського господарства та регіональної підтримки планують спрямувати на нові пріоритети, зокрема оборону та підвищення конкурентоспроможності.

Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні та президент Румунії Нікушор Дан планують провести неформальну зустріч представників 17 країн під час саміту ЄС 15–16 жовтня.

Країни також виступають за відтермінування виплат боргу, пов'язаного з пандемією COVID-19, які можуть становити близько €25 млрд щороку, та проти бюджетних знижок для багатших держав ЄС.

У ЄС дискусії щодо нового запиту на допомогу Україні - чи є підтримка01.10.26, 09:19 • 27015 переглядiв

Степан Гафтко

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