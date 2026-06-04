Словения не позволила израильскому самолету приземлиться в Любляне
Киев • УНН
Власти Словении отказали в посадке самолету Israir Airlines, вынудив его приземлиться в Хорватии. Израиль назвал это нарушением авиационных соглашений.
Словенские власти отказали израильскому пассажирскому самолету авиакомпании Israir Airlines в посадке в Любляне, из-за чего борт был вынужден изменить маршрут и приземлиться в соседней Хорватии. Об этом сообщает The Times of Israel, пишет УНН.
Детали
По данным издания, решение связано с протестом словенской стороны против политики правительства Израиля. В Israir заявили, что авиадиспетчеры не предоставили разрешение на посадку уже после прибытия самолета в воздушное пространство страны. Генеральный директор авиакомпании Ури Сиркис назвал инцидент "откровенным нарушением авиационных соглашений Европейского Союза".
Израиль назвал решение неприемлемым
Министерство иностранных дел Израиля осудило действия Словении и заявило, что уже донесло свою позицию до словенских властей. В ведомстве подчеркнули, что ожидают улучшения двусторонних отношений после формирования нового правительства в Любляне.
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Министр транспорта Израиля Мири Регев назвала запрет "недействительным политическим решением", которое непосредственно затронуло граждан страны. Она предупредила, что Израиль может прибегнуть к ответным мерам.
На данный момент Israir выполняет три регулярных рейса в неделю в Любляну, и остается непонятным, когда именно словенские власти начали отказывать израильским авиакомпаниям в приеме рейсов.
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