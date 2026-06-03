Израиль продолжил удары по Ливану, несмотря на призыв Трампа не атаковать Бейрут

Израильские военные продолжили наносить удары по южному Ливану, несмотря на вмешательство президента США Дональда Трампа, который накануне призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отказаться от атаки на Бейрут. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

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После обращения Трампа власти Ливана заявили, что Израиль согласился не наносить удары по южным пригородам Бейрута, которые контролирует "Хезболла", а сама группировка прекратит атаки на израильскую территорию. В то же время боевые действия на юге Ливана не прекратились, а премьер Израиля ранее заявлял, что военная кампания будет продолжена.

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На этом фоне правительство Ливана начало новый раунд переговоров с израильскими представителями в Вашингтоне, где планирует добиваться полного прекращения огня. Тем временем Иран настаивает, что перемирие в Ливане должно стать частью более широкого соглашения с США по завершению войны, которая длится уже три месяца после ударов США и Израиля по иранским объектам в конце февраля.

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