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Израиль продолжил удары по Ливану, несмотря на призыв Трампа не атаковать Бейрут

Киев • УНН

 • 726 просмотра

Израиль продолжает удары по Ливану, несмотря на призывы Трампа не атаковать Бейрут. В Вашингтоне продолжаются переговоры о полном прекращении боевых действий.

Израиль продолжил удары по Ливану, несмотря на призыв Трампа не атаковать Бейрут

Израильские военные продолжили наносить удары по южному Ливану, несмотря на вмешательство президента США Дональда Трампа, который накануне призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отказаться от атаки на Бейрут. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

После обращения Трампа власти Ливана заявили, что Израиль согласился не наносить удары по южным пригородам Бейрута, которые контролирует "Хезболла", а сама группировка прекратит атаки на израильскую территорию. В то же время боевые действия на юге Ливана не прекратились, а премьер Израиля ранее заявлял, что военная кампания будет продолжена.

Войска в Бейрут не поедут: Трамп поговорил с премьером Израиля01.06.26, 21:00 • 3938 просмотров

На этом фоне правительство Ливана начало новый раунд переговоров с израильскими представителями в Вашингтоне, где планирует добиваться полного прекращения огня. Тем временем Иран настаивает, что перемирие в Ливане должно стать частью более широкого соглашения с США по завершению войны, которая длится уже три месяца после ударов США и Израиля по иранским объектам в конце февраля.

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Степан Гафтко

Новости Мира
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