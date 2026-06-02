"Хезболла" не согласится на "частичное прекращение огня" с Израилем — СМИ

"Хезболла" не согласится на "частичное прекращение огня" с Израилем. Об этом заявил во вторник высокопоставленный чиновник поддерживаемой Ираном группировки, отказавшись прекратить нападения на север Израиля в обмен на то, что Израиль пощадит южные пригороды Бейрута, передает УНН со ссылкой на Guardian.

"Мы не согласимся на частичное прекращение огня", – заявил Махмуд Комати в письменном заявлении AFP, добавив, что "сионистский враг должен знать, что любая агрессия против пригородов может привести к более глубокому и сильному ответу" со стороны группировки.

Напомним

В понедельник президент США Дональд Трамп объявил о соглашении, которое, по словам ливанских чиновников, предусматривает воздержание Израиля от нападений на южные пригороды Бейрута в обмен на то, что "Хезболла" не будет нападать на территорию Израиля.

Войска в Бейрут не поедут: Трамп поговорил с премьером Израиля