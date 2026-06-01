Войска в Бейрут не поедут: Трамп поговорил с премьером Израиля

$44.270.0051.550.12
ukenru
16:47 • 6158 просмотра
Буданов анонсировал новый обмен военнопленными в ближайшее время
Эксклюзив
15:17 • 14954 просмотра
Сложнейшая акушерская патология: где в столице спасают женщин с врастанием плаценты
Эксклюзив
13:39 • 16751 просмотра
Украина строит новую «килл-зону» для России — как middle strike-дроны могут изменить ход войны
Эксклюзив
1 июня, 12:19 • 45747 просмотра
Коррупционный скандал в БЭБ: в Раде призывают проверить законность открытых уголовных дел
Эксклюзив
1 июня, 09:18 • 36877 просмотра
Из-за жалоб клиники сайт StopOdrex заблокировали в четвертый раз, а историй от бывших пациентов стало еще больше
1 июня, 07:11 • 40394 просмотра
ЕС рассматривает исключение мужчин призывного возраста из временной защиты для украинцев - СМИ
Эксклюзив
31 мая, 11:09 • 57664 просмотра
Астрологический прогноз 1–7 июня 2026 года: лето открывает окно возможностей
31 мая, 08:34 • 92385 просмотра
Силы обороны поразили Саратовский НПЗ и ряд военных объектов в РФ – Генштаб
31 мая, 07:49 • 68364 просмотра
рф за неделю атаковала Украину 2300 дронами и 1500 авиабомбами, Германия передала IRIS-T – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
30 мая, 15:10 • 142597 просмотра
Почему украинцы все чаще продают квартиры и покупают дома в селахPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+15°
0м/с
55%
751мм
Популярные новости
Бронирование, тарифы, выплаты ВПЛ, трудовые книжки и образование: что изменилось для украинцев с 1 июня1 июня, 10:10 • 51664 просмотра
В россии заговорили о завершении войны для спасения экономики – Reuters1 июня, 12:20 • 53862 просмотра
HBO официально объявило о завершении "Эйфории" после третьего сезона13:59 • 6700 просмотра
Почему возникает першение в горле и когда стоит обратиться к врачу14:14 • 15277 просмотра
“Буковина” — чемпион, “Черноморец” возвращается в УПЛ, “Ворскла” исчезает с футбольной карты — итоги Первой лигиVideo15:01 • 11308 просмотра
публикации
“Буковина” — чемпион, “Черноморец” возвращается в УПЛ, “Ворскла” исчезает с футбольной карты — итоги Первой лигиVideo15:01 • 11687 просмотра
Почему возникает першение в горле и когда стоит обратиться к врачу14:14 • 15670 просмотра
Коррупционный скандал в БЭБ: в Раде призывают проверить законность открытых уголовных дел
Эксклюзив
1 июня, 12:19 • 45754 просмотра
Бронирование, тарифы, выплаты ВПЛ, трудовые книжки и образование: что изменилось для украинцев с 1 июня1 июня, 10:10 • 52231 просмотра
Новые правила бронирования работников в 2026 году: что изменится для бизнеса с 1 июня и кого коснутся нововведения31 мая, 09:14 • 70233 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кирилл Буданов
Биньямин Нетаньяху
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Ливан
Израиль
Реклама
УНН Lite
HBO официально объявило о завершении "Эйфории" после третьего сезона13:59 • 7206 просмотра
Певица Алина Гросу окрестила сына, а крестной стала Ирина БилыкPhoto1 июня, 09:04 • 48968 просмотра
Фанаты убеждены, что Джейкоб Элорди станет следующим Джеймсом БондомVideo30 мая, 19:53 • 47237 просмотра
Таисию Повалий приговорили к 12 годам заключения29 мая, 11:05 • 67054 просмотра
Туристы протерли дыру в мозаике на "счастливом месте" быка в Милане - её реставрируютPhoto29 мая, 08:39 • 81149 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
The New York Times
Шахед-136
Truth Social

Войска в Бейрут не поедут: Трамп поговорил с премьером Израиля

Киев • УНН

 • 1704 просмотра

Трамп заявил об "отводе войск" от Бейрута после разговора с Нетаньяху. Хезболла согласилась на взаимное прекращение огня через посредников.

Войска в Бейрут не поедут: Трамп поговорил с премьером Израиля

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что завершил "очень продуктивный разговор" с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, чье расширение операции в Ливане угрожает сорвать текущие мирные переговоры с Ираном, передает УНН.

"Никаких войск в Бейрут не будет, и любые войска, которые уже направляются туда, уже возвращены назад", – написал Трамп на Truth Social.

Иран еще не уведомил США о прекращении переговоров - Трамп01.06.26, 19:56 • 1726 просмотров

Трамп также сообщил, что он провел – "через высокопоставленных представителей" – разговор с руководством "Хезболлы", "и они согласились, что все обстрелы прекратятся – что Израиль не будет нападать на них, и они не будут нападать на Израиль".

Иран приостанавливает переговоры со США в знак протеста против ударов Израиля по Ливану — СМИ01.06.26, 17:06 • 2756 просмотров

Перед разговором с Трампом Нетаньяху в понедельник приказал израильским военным нанести удар по району Дахие в Бейруте, оплоту "Хезболлы".

Этот приказ прозвучал на фоне растущей волны израильских атак по всему южному Ливану после того, как Нетаньяху заявил, что Израиль усилит свое наступление против "Хезболлы". Иранские СМИ сообщили в понедельник, что официальные лица страны приостанавливают мирные переговоры с США из-за действий Нетаньяху в Ливане.

Антонина Туманова

Новости Мира
Выборы в США
Truth Social
Израиль
Ливан
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Соединённые Штаты
Иран