Войска в Бейрут не поедут: Трамп поговорил с премьером Израиля

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что завершил "очень продуктивный разговор" с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, чье расширение операции в Ливане угрожает сорвать текущие мирные переговоры с Ираном, передает УНН.

"Никаких войск в Бейрут не будет, и любые войска, которые уже направляются туда, уже возвращены назад", – написал Трамп на Truth Social.

Трамп также сообщил, что он провел – "через высокопоставленных представителей" – разговор с руководством "Хезболлы", "и они согласились, что все обстрелы прекратятся – что Израиль не будет нападать на них, и они не будут нападать на Израиль".

Перед разговором с Трампом Нетаньяху в понедельник приказал израильским военным нанести удар по району Дахие в Бейруте, оплоту "Хезболлы".

Этот приказ прозвучал на фоне растущей волны израильских атак по всему южному Ливану после того, как Нетаньяху заявил, что Израиль усилит свое наступление против "Хезболлы". Иранские СМИ сообщили в понедельник, что официальные лица страны приостанавливают мирные переговоры с США из-за действий Нетаньяху в Ливане.