Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Иран еще не уведомил США о прекращении переговоров - Трамп

Киев • УНН

 • 574 просмотра

Президент США заявил о готовности ждать приемлемого соглашения с Тегераном без возобновления военных операций. Трамп планирует сохранять экономическую блокаду.

Иран еще не уведомил США о прекращении переговоров - Трамп

Президент Дональд Трамп заявил в понедельник, что Иран еще не уведомил США о прекращении переговоров, но намекнул, что он не видит проблемы в том, чтобы подождать с Тегераном, пока тот не согласится на приемлемую сделку, передает УНН со ссылкой на CNN.

"Я думаю, что мы слишком много говорим, если хотите знать правду. Я думаю, что молчание было бы очень кстати", – сказал он NBC News в телефонном интервью.

Он сказал, что это развитие событий не означает, что США возобновят полномасштабные военные операции.

Страны Ближнего Востока и Европы осудили военные действия Израиля в Ливане – CNN01.06.26, 19:40 • 846 просмотров

"Это не значит, что мы собираемся начать сбрасывать бомбы туда", – сказал он NBC. "Мы просто будем молчать. Мы сохраним блокаду. Блокада – это кусок стали".

Трамп, который настаивал, что не испытывает давления относительно быстрого достижения соглашения, утверждал, что имеет рычаги влияния на Тегеран.

"Я думаю, что могу ждать сколько угодно", – сказал он.

Иран приостанавливает переговоры со США в знак протеста против ударов Израиля по Ливану — СМИ01.06.26, 17:06 • 2310 просмотров

Антонина Туманова

