Иран еще не уведомил США о прекращении переговоров - Трамп
Киев • УНН
Президент США заявил о готовности ждать приемлемого соглашения с Тегераном без возобновления военных операций. Трамп планирует сохранять экономическую блокаду.
Президент Дональд Трамп заявил в понедельник, что Иран еще не уведомил США о прекращении переговоров, но намекнул, что он не видит проблемы в том, чтобы подождать с Тегераном, пока тот не согласится на приемлемую сделку, передает УНН со ссылкой на CNN.
"Я думаю, что мы слишком много говорим, если хотите знать правду. Я думаю, что молчание было бы очень кстати", – сказал он NBC News в телефонном интервью.
Он сказал, что это развитие событий не означает, что США возобновят полномасштабные военные операции.
"Это не значит, что мы собираемся начать сбрасывать бомбы туда", – сказал он NBC. "Мы просто будем молчать. Мы сохраним блокаду. Блокада – это кусок стали".
Трамп, который настаивал, что не испытывает давления относительно быстрого достижения соглашения, утверждал, что имеет рычаги влияния на Тегеран.
"Я думаю, что могу ждать сколько угодно", – сказал он.
