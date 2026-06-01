Иран еще не уведомил США о прекращении переговоров - Трамп

Президент Дональд Трамп заявил в понедельник, что Иран еще не уведомил США о прекращении переговоров, но намекнул, что он не видит проблемы в том, чтобы подождать с Тегераном, пока тот не согласится на приемлемую сделку, передает УНН со ссылкой на CNN.

"Я думаю, что мы слишком много говорим, если хотите знать правду. Я думаю, что молчание было бы очень кстати", – сказал он NBC News в телефонном интервью.

Он сказал, что это развитие событий не означает, что США возобновят полномасштабные военные операции.

"Это не значит, что мы собираемся начать сбрасывать бомбы туда", – сказал он NBC. "Мы просто будем молчать. Мы сохраним блокаду. Блокада – это кусок стали".

Трамп, который настаивал, что не испытывает давления относительно быстрого достижения соглашения, утверждал, что имеет рычаги влияния на Тегеран.

"Я думаю, что могу ждать сколько угодно", – сказал он.

