Страны Ближнего Востока и Европы осудили военные действия Израиля в Ливане – CNN
Киев • УНН
Ряд стран осудил израильские удары по Ливану и призвал к дипломатии. Мировое сообщество требует немедленного прекращения военной эскалации.
Ряд стран Ближнего Востока и Европы выступили с осуждением новой волны израильских ударов по Ливану и призвали к дипломатическому урегулированию конфликта. Об этом сообщает CNN, передает УНН.
Ливан заявил о продолжении атак
Президент Ливана Жозеф Аун заявил, что Израиль продолжает военные операции и обстрелы ливанских сел под предлогом самообороны.
По его словам, Бейрут остается приверженным дипломатическому пути урегулирования конфликта.
"Это не решится за несколько мгновений. Это процесс, который требует времени, и у нас нет другого выбора", – подчеркнул Аун.
Саудовская Аравия и Катар обвинили Израиль в нарушении суверенитета Ливана
Министерство иностранных дел Саудовской Аравии осудило "израильскую агрессию" против Ливана и призвало международное сообщество остановить военную эскалацию.
Катар также раскритиковал "продолжающиеся израильские атаки", расширение наземной операции и удары по гражданскому населению. В Дохе назвали действия Израиля "опасным обострением" и "грубым нарушением международного гуманитарного порядка".
Иордания и Турция призвали прекратить эскалацию
В МИД Иордании заявили о поддержке суверенитета и безопасности Ливана и призвали к оказанию гуманитарной помощи.
Турция в свою очередь "самым решительным образом" осудила расширение израильской операции в Ливане и призвала международное сообщество к немедленным действиям для прекращения атак.
Европейские страны выступили за дипломатическое урегулирование
Глава МИД Великобритании Иветт Купер заявила, что эскалация со стороны Израиля привела к гибели и перемещению гражданских лиц, разрушению инфраструктуры и сужению пространства для дипломатии.
В то же время она призвала Hezbollah прекратить атаки на Израиль и сложить оружие, а все стороны – соблюдать режим прекращения огня.
Министерство иностранных дел Португалии также призвало прекратить атаки и обеспечить соблюдение перемирия.
Глава МИД Германии Йоганн Вадефуль заявил, что продвижение израильских войск в Ливане "вызывает серьезную обеспокоенность", хотя и назвал его реакцией на атаки Хезболлы по северу Израиля.
По его словам, необходимо "устойчивое дипломатическое решение" для защиты гражданского населения по обе стороны границы.
