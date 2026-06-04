В результате израильских ударов в Ливане погибли девять человек, «Хезболла» обстреляла север Израиля
Киев • УНН
Из-за ударов Израиля в Ливане погибли девять человек, включая парамедиков. «Хезболла» ответила обстрелом севера страны на фоне переговоров в США.
По меньшей мере девять человек погибли в результате израильских ударов на юге Ливана, в то время как поддерживаемая Ираном группировка «Хезболла» заявила о ракетном обстреле севера Израиля. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.
Детали
По данным Министерства здравоохранения Ливана, среди погибших есть двое парамедиков, чья машина скорой помощи была поражена в районе Чехур. Еще шесть человек, среди которых четверо сирийцев и двое палестинцев, погибли в результате удара вблизи города Тир. Также сообщается о гибели военнослужащего ливанской армии и ранении еще двух солдат.
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В ответ израильские военные заявили о перехвате беспилотника и двух снарядов, пересекших границу со стороны Ливана. Позже «Хезболла» взяла на себя ответственность за обстрел, заявив, что атаковала скопление израильских войск на севере страны.
В Вашингтоне продолжаются переговоры
Новые боевые действия стали испытанием частичного прекращения огня, достигнутого в начале недели. По словам ливанской стороны, договоренность предусматривает воздержание Израиля от ударов по Бейруту в обмен на отказ «Хезболлы» от атак на территорию Израиля.
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Тем временем израильские и ливанские дипломаты продолжают переговоры в Вашингтоне при посредничестве США. Государственный секретарь Марко Рубио заявил, что стороны пытаются выработать «план действий по обеспечению безопасности в Ливане, независимый от «Хезболлы»».
По данным ливанских властей, с начала войны в стране погибли по меньшей мере 3516 человек, а более миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома. Израиль сообщает о гибели 26 своих военных и четырех гражданских с начала конфликта.
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