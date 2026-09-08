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путин провёл разговор с Трампом, обсудили поездки Виткоффа и Кушнера в москву и Киев

Киев • УНН

 • 1298 просмотра

путин и Трамп провели телефонный разговор после визитов спецпредставителей в москву и Киев. путин также дал свой "анализ" войны в Украине.

путин провёл разговор с Трампом, обсудили поездки Виткоффа и Кушнера в москву и Киев

российский диктатор владимир путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, речь шла о визитах спецпредставителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Об этом российским СМИ сообщил помощник российского диктатора юрий ушаков, передает УНН.

путин и Трамп обменялись мнениями по итогам поездок Уиткоффа и Кушнера в москву и Киев 

- сообщил ушаков.

По его словам, путин озвучил Трампу "объективный и основательный анализ" происходящего во время войны в Украине.

Контакты США с Украиной и РФ разморозили переговорный процесс, но прорыва пока нет — политолог07.09.26, 17:51 • 28674 просмотра

Антонина Туманова

Война в УкраинеНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Дональд Трамп
Украина
Киев