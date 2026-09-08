путин провёл разговор с Трампом, обсудили поездки Виткоффа и Кушнера в москву и Киев
Киев • УНН
путин и Трамп провели телефонный разговор после визитов спецпредставителей в москву и Киев. путин также дал свой "анализ" войны в Украине.
российский диктатор владимир путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, речь шла о визитах спецпредставителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Об этом российским СМИ сообщил помощник российского диктатора юрий ушаков, передает УНН.
путин и Трамп обменялись мнениями по итогам поездок Уиткоффа и Кушнера в москву и Киев
По его словам, путин озвучил Трампу "объективный и основательный анализ" происходящего во время войны в Украине.
Контакты США с Украиной и РФ разморозили переговорный процесс, но прорыва пока нет — политолог07.09.26, 17:51 • 28674 просмотра