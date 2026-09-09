Нефть Brent выросла и приблизилась к $100 после ударов США по иранским танкерам

Цена на нефть Brent приблизилась к $100 за баррель после того, как США нанесли удары по иранским танкерам вблизи острова Харг — ключевого узла экспорта сырой нефти Ирана. Это усилило опасения по поводу новых перебоев в Ормузском проливе, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

9 сентября ноябрьские фьючерсы на Brent выросли на 1,5% — до $99,39 за баррель. Американская WTI подорожала на 1,6% — до $94,51.

По данным Центрального командования США, американские военные уничтожили 5 иранских танкеров, перевозивших нефть. В Вашингтоне заявили, что это стало ответом на попытки Ирана атаковать корабль ВМС США баллистическими ракетами.

Рынок опасается новой эскалации

После американских ударов Иран пригрозил атаками на суда вблизи портов Кувейта и Бахрейна. Дополнительное давление на рынок создали и атаки поддерживаемых Ираном хуситов на энергетические объекты Саудовской Аравии, из-за которых часть из них приостановила работу.

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Brent с начала года подорожала более чем на 60% и впервые с конца июля приблизилась к $100. До обострения вокруг Ирана через Ормузский пролив проходило около 20% мировых потоков нефти и сжиженного природного газа.

Bloomberg отмечает, что ситуацию дополнительно поддерживает восстановление китайских закупок нефти, тогда как мировые запасы и резервные мощности остаются ограниченными.

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