Миру этой зимой грозит дефицит дизельного топлива из-за войн в Украине и Иране — Reuters

В Новороссийске после ночной атаки вспыхнул масштабный пожар в районе портовой инфраструктуры

Зеленский обсудил с премьер-министром Норвегии усиление ПВО Украины и подготовку к зиме

Россия планирует усилить удары по Украине зимой, серьёзных переговоров до 2027 года не ожидается — Bloomberg

Лавров заявил, что вся Украина должна стать "буферной зоной" для России

Массовый блэкаут охватил Херсонскую и Николаевскую области

рф готовит испытания баллистических ракет с дальностью 800 км и может атаковать объекты на западе Украины - ГУР

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