Миру этой зимой грозит дефицит дизельного топлива из-за войн в Украине и Иране — Reuters
Киев • УНН
Рынок недополучает около 4 млн баррелей нефтепродуктов в сутки из-за войн и ограниченных мощностей НПЗ. Дизельное топливо в США подорожало до рекордного уровня.
Мировые поставки дизельного топлива останутся ограниченными в течение зимы из-за нехватки свободных нефтеперерабатывающих мощностей, сокращения поставок из России и с Ближнего Востока, а также сезонного роста спроса. В целом рынок недополучает около 4 млн баррелей нефтепродуктов в сутки, сообщает Reuters со ссылкой на руководителей энергетических компаний, пишет УНН.
Детали
Генеральный директор Vitol Рассел Харди заявил, что из-за ситуации в России мировой рынок потерял около 2 млн баррелей в сутки. Еще почти 2 млн баррелей в сутки выпали из поставок с Ближнего Востока на фоне войны США с Ираном и повреждений нефтеперерабатывающей инфраструктуры.
На самом деле существует дефицит нефтепродуктов, потому что мы недополучаем 2 млн баррелей в день из России и почти 2 млн баррелей в день с Ближнего Востока
Мировые запасы топлива приблизились к минимальным уровням
По словам руководителя Vitol, сырой нефти на мировом рынке сейчас больше, чем готовых нефтепродуктов. Главной проблемой стало недостаточное количество доступных нефтеперерабатывающих мощностей, из-за чего страны продолжают расходовать накопленные запасы топлива.
Мы продолжаем проедать существующий в мире избыток и практически достигли дна наших запасов
Старший вице-президент Phillips 66 Марк Сенн добавил, что большинство американских НПЗ уже работают с максимальной загрузкой. На фоне приближения зимнего пика спроса и низких запасов дизельного топлива напряженная ситуация на рынке может сохраняться в течение следующих месяцев.
Нехватка топлива уже отразилась на ценах: на прошлой неделе дизельное топливо в США подорожало до рекордного уровня, а маржа переработки дизтоплива во время торгов достигала рекордных $108,02 за баррель.
В Vitol ожидают, что высокие цены и ограниченная доступность топлива могут сократить мировой спрос на нефть примерно на 1,5 млн баррелей в сутки в 2026 году по сравнению с 2025 годом.
Министр энергетики США связал рост цен на дизельное топливо в стране с повреждением российских НПЗ07.09.26, 09:39 • 9718 просмотров