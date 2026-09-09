Світу загрожує дефіцит дизеля цієї зими через війни в Україні та Ірані – Reuters

Ринок недоотримує близько 4 млн барелів нафтопродуктів на добу через війни та обмежені НПЗ. Дизель у США подорожчав до рекорду.

Світові поставки дизельного пального залишатимуться обмеженими протягом зими через нестачу вільних нафтопереробних потужностей, скорочення постачання з росії та Близького Сходу і сезонне зростання попиту. Загалом ринок недоотримує близько 4 млн барелів нафтопродуктів на добу, повідомляє Reuters із посиланням на керівників енергетичних компаній, пише УНН. Деталі Генеральний директор Vitol Рассел Гарді заявив, що через ситуацію в росії світовий ринок втратив близько 2 млн барелів на добу. Ще майже 2 млн барелів на добу випали з постачання з Близького Сходу на тлі війни США з Іраном та пошкоджень нафтопереробної інфраструктури. Насправді існує дефіцит нафтопродуктів, тому що ми недоотримуємо 2 млн барелів на день з росії та майже 2 млн барелів на день з Близького Сходу – сказав Гарді. Запаси пального у світі наблизилися до мінімумів За словами керівника Vitol, сирої нафти на світовому ринку наразі більше, ніж готових нафтопродуктів. Головною проблемою стала недостатня кількість доступних нафтопереробних потужностей, через що країни продовжують витрачати накопичені запаси пального. Ми продовжуємо проїдати надлишок, який існує у світі, і практично досягли дна наших запасів – зазначив Гарді. Старший віцепрезидент Phillips 66 Марк Сенн додав, що більшість американських НПЗ уже працюють на максимальному завантаженні. На тлі наближення зимового піку попиту та низьких запасів дизеля напружена ситуація на ринку може зберігатися протягом наступних місяців. Нестача пального вже позначилася на цінах: минулого тижня дизель у США подорожчав до рекордного рівня, а маржа нафтопереробки дизпалива під час торгів сягала рекордних $108,02 за барель. У Vitol очікують, що високі ціни та обмежена доступність пального можуть скоротити світовий попит на нафту приблизно на 1,5 млн барелів на добу у 2026 році порівняно з 2025-м. Міністр енергетики США пов’язав зростання цін на дизель у країні із пошкодженням російських НПЗ