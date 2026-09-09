Нафта Brent зросла та наблизилася до $100 після ударів США по іранських танкерах
Київ • УНН
Brent подорожчала до $99,39 після знищення США п’яти іранських танкерів. Ринок побоюється перебоїв у Ормузькій протоці.
Ціна на нафту Brent наблизилася до $100 за барель після того, як США завдали ударів по іранських танкерах поблизу острова Харг – ключового вузла експорту сирої нафти Ірану. Це посилило побоювання щодо нових перебоїв у Ормузькій протоці, повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
9 вересня листопадові ф'ючерси на Brent зросли на 1,5% – до $99,39 за барель. Американська WTI подорожчала на 1,6% – до $94,51.
За даними Центрального командування США, американські військові знищили 5 іранських танкерів, які перевозили нафту. У Вашингтоні заявили, що це стало відповіддю на спроби Ірану атакувати корабель ВМС США балістичними ракетами.
Ринок побоюється нової ескалації
Після американських ударів Іран пригрозив атаками на судна біля портів Кувейту та Бахрейну. Додатковий тиск на ринок створили й атаки підтримуваних Іраном хуситів на енергетичні об'єкти Саудівської Аравії, через які частина з них призупинила роботу.
Світу загрожує дефіцит дизеля цієї зими через війни в Україні та Ірані – Reuters09.09.26, 00:17 • 1910 переглядiв
Brent від початку року подорожчала більш ніж на 60% і вперше з кінця липня наблизилася до $100. До загострення навколо Ірану через Ормузьку протоку проходило близько 20% світових потоків нафти та зрідженого природного газу.
Bloomberg зазначає, що ситуацію додатково підтримує відновлення китайських закупівель нафти, тоді як світові запаси та резервні потужності залишаються обмеженими.
США почали бити по нафтових танкерах Ірану – у Вашингтоні розкрили нову стратегію тиску08.09.26, 23:44 • 2222 перегляди