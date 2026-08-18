CEO Fire Point: Україна постачає Європі час на зміцнення оборони

Ірина Терех

Україна продає Європі єдине, що неможливо придбати для власної оборони з запізненням, – час. Про це напередодні старту міжнародної оборонної виставки DALO Industry Days у Данії заявила СЕО та СТО української оборонної компанії Fire Point Ірина Терех, передає УНН.

"Колись Україна продавала Європі зерно і софт. Те, що ми продаємо вам тепер – це час. Ваші власні розвідслужби оцінюють відновлення російського потенціалу десь ближче до кінця цього десятиліття. Ця цифра вимірює, як довго українці стоять на дорозі. Ми виробляємо його (час – ред.) в промислових масштабах", – заявила Ірина Терех.

Вона наголосила, що час – єдиний ресурс, який не можна купити із запізненням.

"Усе інше в обороні можна купити пізно і купити швидко – з націнкою, в паніці. Це – ні", – вважає Терех.

За її словами, вимірювання оборони грошима і масою, тобто бюджетами, бригадами чи тоннажем, не описує того, як швидко країна перетворює новий факт на відповідь у чиїхось руках. За словами Терех, те що зараз відрізняє Україну - час циклу.

"Європейська інженерія краща за нашу, і я кажу це як клієнт. Ваша металургія, ваші верстати, ваша оптика, культура якості всередині ваших заводів: ми купуємо все це і хотіли б купувати більше. Чого Європа не вирішила – це інтервал між моментом, коли щось помічено, і моментом, коли відповідь опиняється в чиїхось руках. В Україні цей інтервал рахується тижнями. У більшості Європи він рахується бюджетними циклами – а бюджетний цикл не є мірою часу. Він є мірою дозволу", - наголосила Терех.

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СЕО Fire Point наголосила на важливості коефіцієнта конверсії, тобто скільки затрачених ресурсів стають спроможностями протягом 12 місяців.

Ірина Терех навела п'ять принципів, які європейці можуть засвоїти на українському досвіді.

"Швидкість б'є правильність. Система, готова на вісімдесят відсотків і в польоті цього кварталу, перемагає ідеальну, поставлену через вісімнадцять місяців – бо ворог переписує вимоги кожні шість тижнів. Досконалість – це покупка мирного часу і найдорожча позиція в будь-якому меню", - вважає вона.

Також, за словами Терех, цю війну вирішує арифметика.

"Якщо ваш перехоплювач коштує три мільйони, а його дрон – сто тисяч, ви не відбиваєте цю атаку. Ви її фінансуєте", – наголосила Терех.

Ще один принцип – оператор і є конструктором.

"Відстань між людиною, яка стріляє, та інженером, який вносить зміни – один телефонний дзвінок, зроблений того ж дня. Доктрина, написана після – це історія. Доктрина, написана під час – це інженерія", – пояснила вона.

Важливим, за її словами також є проєктування рішень під існуючий ланцюг постачання, а не під той, який би хотілось мати.

"Кожна елегантна система, залежна від одного постачальника, одного порту, одного хімікату – це вразливість із доданим паспортом виробу. Ми засвоїли це повільним способом – тричі окремо", – заявила Ірина Терех.

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Також вона наголосила на необхідності розосередження виробництва, адже "немає бункера, який сотня дешевих дронів урешті не відкриє".

За її словами сама ця логіка дозволила Fire Point за короткий час пройти шлях "від креслення до серійного виробництва FP-1, потім Flamingo, потім сімейства FP-7, а тепер FREYJA".

Вона наголосила, що проєкт FREYJA створюється саме за арифметикою актуальною для сучасного оборонного сектора.

"За сімсот тисяч доларів за перехоплення проти трьох мільйонів восьмисот за найближчу альтернативу той, хто обороняється, перестає бути тим, хто банкрутує першим", - наголосила Терех.

Повноцінний запуск антибалістичної програми Freyja заплановано на середину 2027 року - Fire Point