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CEO Fire Point: Украина поставляет Европе время для укрепления обороны

Киев • УНН

 • 1348 просмотра

Генеральный директор Fire Point Ирина Терех заявила, что Украина продаёт Европе время, которое наша страна производит в промышленных масштабах. Европа может использовать это время для перестройки собственной оборонной промышленности на основе опыта, полученного украинцами в войне.

CEO Fire Point: Украина поставляет Европе время для укрепления обороны
Ирина Терех

Украина продаёт Европе единственное, что невозможно приобрести для собственной обороны с опозданием, — время. Об этом накануне начала международной оборонной выставки DALO Industry Days в Дании заявила генеральный директор и технический директор украинской оборонной компании Fire Point Ирина Терех, передаёт УНН

"Когда-то Украина продавала Европе зерно и софт. То, что мы продаём вам теперь, — это время. Ваши собственные разведслужбы оценивают восстановление российского потенциала примерно к концу этого десятилетия. Эта цифра измеряет, как долго украинцы стоят на пути. Мы производим его (время — ред.) в промышленных масштабах", — заявила Ирина Терех. 

Она подчеркнула, что время — единственный ресурс, который нельзя купить с опозданием. 

"Всё остальное в обороне можно купить поздно и купить быстро — с наценкой, в панике. Это — нет", — считает Терех. 

По её словам, измерение обороны деньгами и массой, то есть бюджетами, бригадами или тоннажем, не описывает того, как быстро страна превращает новый факт в ответ в чьих-то руках. По словам Терех, то, что сейчас отличает Украину, — время цикла. 

"Европейская инженерия лучше нашей, и я говорю это как клиент. Ваша металлургия, ваши станки, ваша оптика, культура качества внутри ваших заводов: мы покупаем всё это и хотели бы покупать больше. Чего Европа не решила, так это интервала между моментом, когда что-то обнаружено, и моментом, когда ответ оказывается в чьих-то руках. В Украине этот интервал измеряется неделями. В большей части Европы он измеряется бюджетными циклами, а бюджетный цикл не является мерой времени. Он является мерой разрешения", — подчеркнула Терех.

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Генеральный директор Fire Point подчеркнула важность коэффициента конверсии, то есть того, сколько затраченных ресурсов превращаются в возможности в течение 12 месяцев. 

Ирина Терех назвала пять принципов, которые европейцы могут усвоить на украинском опыте. 

"Скорость побеждает правильность. Система, готовая на восемьдесят процентов и уже находящаяся в полёте в этом квартале, побеждает идеальную, поставленную через восемнадцать месяцев, — потому что враг переписывает требования каждые шесть недель. Совершенство — это покупка мирного времени и самая дорогая позиция в любом меню", — считает она. 

Также, по словам Терех, эту войну решает арифметика. 

"Если ваш перехватчик стоит три миллиона, а его дрон — сто тысяч, вы не отражаете эту атаку. Вы её финансируете", — подчеркнула Терех. 

Ещё один принцип — оператор и есть конструктор. 

"Расстояние между человеком, который стреляет, и инженером, который вносит изменения, — один телефонный звонок, сделанный в тот же день. Доктрина, написанная после, — это история. Доктрина, написанная во время, — это инженерия", — объяснила она. 

Важным, по её словам, также является проектирование решений под существующую цепочку поставок, а не под ту, которую хотелось бы иметь. 

"Каждая элегантная система, зависящая от одного поставщика, одного порта, одного химиката, — это уязвимость с добавленным паспортом изделия. Мы усвоили это медленным способом — трижды по отдельности", — заявила Ирина Терех. 

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Также она подчеркнула необходимость рассредоточения производства, ведь "нет бункера, который сотня дешёвых дронов в конце концов не вскроет". 

По её словам, именно эта логика позволила Fire Point за короткое время пройти путь "от чертежа до серийного производства FP-1, затем Flamingo, затем семейства FP-7, а теперь FREYJA". 

Она подчеркнула, что проект FREYJA создаётся именно по арифметике, актуальной для современного оборонного сектора. 

"При семистах тысячах долларов за перехват против трёх миллионов восьмисот тысяч за ближайшую альтернативу тот, кто обороняется, перестаёт быть тем, кто первым становится банкротом", — подчеркнула Терех.

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Евгений Царенко

Война в Украине