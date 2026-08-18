Від прямих інвестицій до спільного виробництва: чим українські оборонні компанії підкорюють світовий ринок озброєння

Український стенд на "DALO Industry Days 2025"

Продукція української оборонної промисловості викликає все більше зацікавлення з боку країн-партнерів. Міжнародні виставки озброєння стають для українських виробників не просто майданчиками демонстрації технологічних досягнень, а можливістю залучити інвестиції для масштабування виробництва та вдосконалення рішень, пише УНН.

Адаптивність технологій – унікальна риса української оборонки

Військовий експерт Олександр Мусієнко наголошує, що рівень вітчизняних виробників озброєння за останні роки надзвичайно зріс. Звісно, це зростання – вимушена відповідь на повномасштабну війну, яку розгорнула росія. Водночас оборонна промисловість зуміла в умовах браку ресурсів знаходити максимально ефективні рішення та швидко їх масштабувати.

"У нас за останні роки надзвичайно зріс рівень, збільшується кількість компаній, які працюють у напрямку оборонної індустрії. У нас збільшується обсяг продукції, яка виробляється. І, звичайно, що представлення України (на міжнародних виставках - ред.) – воно завжди на висоті. Більше того, я можу сказати, що українські стенди і до повномасштабки викликали зацікавленість. А після повномасштабної війни, після того, як Україна почала виробляти озброєння для діпстрайків особливо, – дуже цікавлять українські технологічні рішення. Україна демонструє, яким чином дешевше, швидше можна досягати ефективного результату. І саме, коли ми говоримо про дешевші рішення, які дорівнюють ефективність, цим Україна і українські виробники зараз дуже цікаві", - пояснює Мусієнко.

Українська індустрія озброєння розвивається в умовах сучасної війни, яка несе нові загрози та виклики. Ці виклики часто не залишають багато часу на реагування. Як наголосив експерт з оборонної промисловості, керівник компанії-виробника озброєння Анатолій Храпчинський – українські виробники озброєння мають те, чого немає в жодній іншій країні – швидка адаптація рішень під загрозу.

Експерт навів приклад – виробник систем Patriot активізував виробництво оглядових радарів на 360°. Як пояснив Храпчинський, стандартний радар Patriot бачить лише сектор і виникають проблеми з підсвіткою цілі, коли ворог одночасно застосовує велику кількість засобів ураження. За словами експерта, ця ситуація демонструє, що західні країни розвивають свої технології не так швидко, як це робить Україна.

Конкретна вигода для ОПК

Не лише майданчик для демонстрації міці та винахідливості українських зброярів – виставки дають можливість отримати інвестиції, знайти партнерів для спільного виробництва, або ж, наприклад, фінансування за так званою "данською моделлю" – коли іноземний уряд фінансує придбання озброєння українських виробників для потреб України.

Примітно, що цього року український ОПК вже вдруге буде представлений на виставці DALO Industry Days у Данії – одній з наймасштабніших виставок озброєння у Скандинавії. Цього року вона пройде 19-20 серпня та збере понад 600 експонентів. Експерти вказують, що минулого року низка українських компаній знайшла тут фінансування за "данською моделлю".

Якщо минулого року вітчизняні виробники були представлені на одному стенді, то цього року більшість вже матимуть власні. Свої технологічні рішення, зокрема, представлять DevDroid – розробник універсальної системи керування наземними роботизованими комплексами, Tencore LLC - виробник НРК, GSCI – виробник приладів нічного бачення, а також українська OSINT-компанія Molfar.

Розгорнула свій стенд і компанія Fire Point – виробник далекобійного озброєння. Як повідомили у компанії, на виставці будуть представлені повнорозмірні зразки FP-1, безпілотної авіаційної системи наземного запуску/крилатої ракети FP-5 "Фламінго", а також балістичних ракет FP-7 та FP-9.

До речі, компанія розвиває співпрацю з західними партнерами. Так у 2025 році була заснована українсько-данська військово-технологічна компанія Fire Point Rocket Technologies для виробництва компонентів твердопаливних та ракетних двигунів. Крім того, Fire Point виступає головним системним архітектором та інтегратором FREYJA – флагманської системи протиповітряної оборони, яка створюється в рамках Антибалістичної коаліції до якої, окрім України, увійшли 9 європейських країн. Ця система створюється для протидії російській балістиці у небі над Україною та країнами-партнерами.

Військовий експерт Олександр Мусієнко пояснює, що заходи, на кшталт DALO Industry Days, дають можливість залучати іноземних партнерів до спільного виробництва. За його словами, вже є приклади створення спільного виробництва між вітчизняними збройними компаніями та представниками оборонної індустрії Німеччини, Британії, країн Північної Європи.

Дрони німецько-українського спільного виробництва

"По-друге, в рамках законодавства у нас за певних умов дозволений експорт. І, відповідно, компанії, які в повній мірі задовольняють українське державне оборонне замовлення, можуть, в тому числі, шукати для себе зовнішні ринки для постачання. Це дає можливість компаніям отримувати кошти, розширювати виробництво, реінвестувати і покращувати ефективність виробленої продукції. І, звичайно, що пошук інвестицій – це важливий елемент, тому що є, скажімо, рішення, які уже демонструють свою ефективність, але задля збільшення виробництва, розширення виробничої бази потрібні кошти", – пояснює експерт.

Кошти потрібні і для підвищення рівня технологічності українських виробів, адже багато рішень винайдені в умовах браку фінансування. Є в європейських партнерів і готові рішення, які можна адаптувати під сучасні виклики. Водночас експерт Анатолій Храпчинський вказує, що український експорт поки діє в рамках Drone Deal, а питання обміну технологіями взагалі залишається відкритим. За його словами, західні інвестори воліють перетягувати до себе технології та тримати право на інтелектуальну власність у своїх руках. Тому, вважає експерт, зараз важливо думати не лише про безпосередньо продаж чи купівлю технологій, а про їх експорт в рамках співпраці з країнами, які готові допомагати Україні і будувати спільні оборонні рішення.