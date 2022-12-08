В Госспецсвязи рассказали, как долго будут работать радио, ТВ и мобильная связь в случае блэкаута

Детали

"На сегодняшний день пять радиокомпаний в Украине, а также телевизионные каналы и телемарафон, зарезервированы на подачу сигнала на трое суток. Далее это зависит от доставки топлива, но и телевидение, и радио будут работать. Украинское радио находится в FM-диапазоне, и вы можете услышать необходимую информацию, имея радиоприемник с батарейками", – сообщил Щиголь.

Он добавил, что после последнего массированного ракетного удара не работало примерно 45% базовых станций мобильной связи. Сейчас уже большинство из них имеют генераторы.

"Но когда исчезает свет, все из wifi-сетей, которые также не работают, переходят на базовую станцию, и если она зарезервирована на два часа, она работает всего полчаса. Для выполнения решения Совета нацбезопасности и соответствующего указа президента все операторы должны зарезервировать критические точки минимум на трое суток. На сегодняшний день эта работа проводится Национальным центром управления и Национальным регулятором", – отметил Щиголь.

Напомним

В Департаменте здравоохранения города Киева сообщили, как вызвать “скорую” в случае перебоев со связью.