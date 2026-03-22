Ощадбанк зупиняє всі операції з картками та роботу додатків у ніч на 23 березня
Київ • УНН
Ощадбанк проведе планові технічні роботи з 00:10 до 06:00 23 березня. У цей час будуть недоступні операції з картками, банкомати та мобільні додатки.
У ніч з 22 на 23 березня, з 00:10 до 06:00, в Ощадбанку проводитимуться планові технічні роботи, клієнтів фінустанови попереджають про тимчасову паузу в роботі сервісів. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Ощадбанку у Telegram.
Деталі
Зазначається, що у цей проміжок часу будуть тимчасово недоступні:
- операції з картками;
- операції в банкоматах;
- розрахунки в POS-терміналах та Інтернеті;
- операції в додатках "Мобільний Ощад" та "ОщадPAY".
Роботи проводитимуться вночі, щоб мінімізувати незручності для клієнтів. Це необхідно для оновлення системи та тестування відмовостійкості процесингової інфраструктури, що допоможе підвищити стабільність і надійність сервісів
В Ощадбанку пообіцяли, що після 06:00 23 березня всі сервіси працюватимуть у звичному режимі.
9 березня Ощадбанк тимчасово призупинив роботу електронних сервісів через кібератаку.
