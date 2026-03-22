Трамп заявив, що США "стерли Іран з мапи світу", і поставив дедлайн на відкриття Ормузької протоки
21 березня, 12:15 • 24628 перегляди
росія хотіла інсценувати замах на Орбана перед виборами в Угорщині - WP
21 березня, 08:53 • 49158 перегляди
Чому Китай досі не ризикує атакувати Тайвань
21 березня, 00:55 • 47781 перегляди
кремль готує масштабні репресії після закінчення війни в Україні - Reuters
20 березня, 17:00 • 66946 перегляди
Як українці знаходять щастя під час великої війни: цифри, факти і поради психотерапевтки
20 березня, 15:55 • 92535 перегляди
"Ми не могли повірити очам" - українські військові на Близькому Сході про американську оборону
20 березня, 14:50 • 47480 перегляди
Перша фаза весняно-літнього наступу рф провалилась - що буде далі
20 березня, 13:46 • 44196 перегляди
На Близький Схід відправили вже 228 українських фахівців - Зеленський
20 березня, 13:36 • 35690 перегляди
Україна на двосторонній зустріч зі США хоче дізнатись дати щодо майбутньої тристоронньої зустрічі - Зеленський
20 березня, 13:16 • 54938 перегляди
"Паливний кешбек" стартував і ціни на АЗС знову підскочили: що відбувається з пальним 20 березня та на що очікувати далі
Ощадбанк зупиняє всі операції з картками та роботу додатків у ніч на 23 березня

Київ • УНН

 • 1452 перегляди

Ощадбанк проведе планові технічні роботи з 00:10 до 06:00 23 березня. У цей час будуть недоступні операції з картками, банкомати та мобільні додатки.

У ніч з 22 на 23 березня, з 00:10 до 06:00, в Ощадбанку проводитимуться планові технічні роботи, клієнтів фінустанови попереджають про тимчасову паузу в роботі сервісів. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Ощадбанку у Telegram.

Деталі

Зазначається, що у цей проміжок часу будуть тимчасово недоступні:

  • операції з картками;
    • операції в банкоматах;
      • розрахунки в POS-терміналах та Інтернеті;
        • операції в додатках "Мобільний Ощад" та "ОщадPAY".

          Роботи проводитимуться вночі, щоб мінімізувати незручності для клієнтів. Це необхідно для оновлення системи та тестування відмовостійкості процесингової інфраструктури, що допоможе підвищити стабільність і надійність сервісів

          - йдеться у повідомленні.

          В Ощадбанку пообіцяли, що після 06:00 23 березня всі сервіси працюватимуть у звичному режимі.

          9 березня Ощадбанк тимчасово призупинив роботу електронних сервісів через кібератаку.

          Вадим Хлюдзинський

          ЕкономікаФінанси
          Банківська картка
          Ощадбанк