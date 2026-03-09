Ощадбанк тимчасово призупинив роботу електронних сервісів через кібератаку

$43.730.0850.540.36
ukenru
06:12 • 12013 перегляди
Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії
8 березня, 19:46 • 34048 перегляди
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
Ексклюзив
8 березня, 14:42 • 56467 перегляди
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
8 березня, 12:28 • 88631 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності
8 березня, 11:12 • 52421 перегляди
Сили оборони уразили “Панцирь-С1”, десантний катер та пункти управління ворогаPhoto
8 березня, 08:41 • 45448 перегляди
Річниця корпусу "Азов" - бійці отримали нагороди і відзнаки Photo
8 березня, 08:15 • 33672 перегляди
"Ваші сила і роль - це не один день" - Зеленський привітав українок з 8 березняPhoto
Ексклюзив
7 березня, 13:30 • 40833 перегляди
Жінки у війську: про службу, втому, материнство й ціну повернення
Ексклюзив
7 березня, 12:32 • 82200 перегляди
Як прибрати живіт та зміцнити тіло вдома - поради тренерки
Ексклюзив
7 березня, 10:22 • 45447 перегляди
Скорочення імпорту пального від європейських країн - чим це загрожує Україні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+12°
2.2м/с
40%
762мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
В Ірані підтвердили військову допомогу росії у війні проти США та Ізраїлю9 березня, 02:04 • 14581 перегляди
Україна відправляє військових на Близький Схід для знищення "шахедів": в ISW дали оцінку ініціативі9 березня, 03:17 • 25937 перегляди
Україна готує судові позови проти Угорщини через викрадені мільйони ОщадбанкуPhoto05:15 • 18648 перегляди
Маєток Ріанни в Лос-Анджелесі обстріляли06:56 • 10881 перегляди
Шевченко у часи великої війни: як спадщина Кобзаря звучить для сучасної України08:38 • 10443 перегляди
Публікації
Шевченко у часи великої війни: як спадщина Кобзаря звучить для сучасної України08:38 • 10450 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності8 березня, 12:28 • 88621 перегляди
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів6 березня, 14:46 • 93334 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені6 березня, 13:09 • 97770 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані6 березня, 12:50 • 127661 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Музикант
Беньямін Нетаньягу
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Ізраїль
Німеччина
Реклама
УНН Lite
LELÉKA представила оновлену пісню Ridnym для Євробачення-2026Video07:33 • 7572 перегляди
Маєток Ріанни в Лос-Анджелесі обстріляли06:56 • 10884 перегляди
Фільми про силу жінок: 5 культових стрічок, які варто переглянути до 8 березняVideo8 березня, 13:08 • 29469 перегляди
Мандалорець знімає шолом у фільмі і Педро Паскаль каже, це "мало ідеальний сенс"7 березня, 13:15 • 36430 перегляди
Деріл Ханна розкритикувала свій образ в "Історії кохання" як "хрестоматійну мізогінію"7 березня, 12:43 • 38262 перегляди
Актуальне
Техніка
Шахед-136
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
Ракетний комплекс "Панцир"

Ощадбанк тимчасово призупинив роботу електронних сервісів через кібератаку

Київ • УНН

 • 826 перегляди

Державний банк призупинив роботу цифрових послуг 9 березня через підозрілу активність. Фахівці проводять перевірку систем для захисту даних клієнтів.

Ощадбанк тимчасово призупинив роботу електронних сервісів через кібератаку

Державний Ощадбанк повідомив про вимушене відключення серверів через спрацювання протоколів безпеки після виявлення підозрілої активності. Технічні служби банку зафіксували спробу здійснення масштабної DDoS-атаки, що змусило фінансову установу тимчасово обмежити доступ до цифрових послуг для захисту даних клієнтів. Про це пише УНН.

Деталі

Інцидент стався 9 березня близько 10-ї години ранку, після чого фахівці розпочали комплексну перевірку всіх внутрішніх систем. Представники банку запевнили, що ситуація контрольована, а електронні сервіси мають відновити роботу в повному обсязі протягом найближчого часу. Установа перепросила клієнтів за тимчасові незручності та наголосила, що пріоритетом залишається безпека фінансових операцій.

Хакери зламали понад 600 фаєрволів у 55 країнах світу за допомогою ШІ всього за кілька тижнів21.02.26, 02:30 • 5040 переглядiв

Наразі триває технічний моніторинг для запобігання повторним спробам втручання в роботу банківської мережі. Банк працює у штатному режимі, за винятком дистанційних каналів обслуговування, які підключатимуть поступово після завершення всіх безпекових процедур.

ФБР зафіксувало підозрілу активність у власних комп’ютерних мережах та розпочало розслідування05.03.26, 23:25 • 6678 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоТехнології
Кібератака
Банківська картка
Ощадбанк