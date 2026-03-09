Ощадбанк тимчасово призупинив роботу електронних сервісів через кібератаку

Державний Ощадбанк повідомив про вимушене відключення серверів через спрацювання протоколів безпеки після виявлення підозрілої активності. Технічні служби банку зафіксували спробу здійснення масштабної DDoS-атаки, що змусило фінансову установу тимчасово обмежити доступ до цифрових послуг для захисту даних клієнтів. Про це пише УНН.

Деталі

Інцидент стався 9 березня близько 10-ї години ранку, після чого фахівці розпочали комплексну перевірку всіх внутрішніх систем. Представники банку запевнили, що ситуація контрольована, а електронні сервіси мають відновити роботу в повному обсязі протягом найближчого часу. Установа перепросила клієнтів за тимчасові незручності та наголосила, що пріоритетом залишається безпека фінансових операцій.

Наразі триває технічний моніторинг для запобігання повторним спробам втручання в роботу банківської мережі. Банк працює у штатному режимі, за винятком дистанційних каналів обслуговування, які підключатимуть поступово після завершення всіх безпекових процедур.

