Ощадбанк временно приостановил работу электронных сервисов из-за кибератаки

Государственный Ощадбанк сообщил о вынужденном отключении серверов из-за срабатывания протоколов безопасности после обнаружения подозрительной активности. Технические службы банка зафиксировали попытку осуществления масштабной DDoS-атаки, что заставило финансовое учреждение временно ограничить доступ к цифровым услугам для защиты данных клиентов. Об этом пишет УНН.

Подробности

Инцидент произошел 9 марта около 10 часов утра, после чего специалисты приступили к комплексной проверке всех внутренних систем. Представители банка заверили, что ситуация контролируемая, а электронные сервисы должны возобновить работу в полном объеме в ближайшее время. Учреждение принесло извинения клиентам за временные неудобства и подчеркнуло, что приоритетом остается безопасность финансовых операций.

В настоящее время продолжается технический мониторинг для предотвращения повторных попыток вмешательства в работу банковской сети. Банк работает в штатном режиме, за исключением дистанционных каналов обслуживания, которые будут подключаться постепенно после завершения всех процедур безопасности.

