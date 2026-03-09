Ощадбанк временно приостановил работу электронных сервисов из-за кибератаки
Государственный банк приостановил работу цифровых услуг 9 марта из-за подозрительной активности. Специалисты проводят проверку систем для защиты данных клиентов.
Государственный Ощадбанк сообщил о вынужденном отключении серверов из-за срабатывания протоколов безопасности после обнаружения подозрительной активности. Технические службы банка зафиксировали попытку осуществления масштабной DDoS-атаки, что заставило финансовое учреждение временно ограничить доступ к цифровым услугам для защиты данных клиентов. Об этом пишет УНН.
Подробности
Инцидент произошел 9 марта около 10 часов утра, после чего специалисты приступили к комплексной проверке всех внутренних систем. Представители банка заверили, что ситуация контролируемая, а электронные сервисы должны возобновить работу в полном объеме в ближайшее время. Учреждение принесло извинения клиентам за временные неудобства и подчеркнуло, что приоритетом остается безопасность финансовых операций.
В настоящее время продолжается технический мониторинг для предотвращения повторных попыток вмешательства в работу банковской сети. Банк работает в штатном режиме, за исключением дистанционных каналов обслуживания, которые будут подключаться постепенно после завершения всех процедур безопасности.
